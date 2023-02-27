Багато жінок і дітей: 40% усіх українців у полоні РФ є цивільними, — Буданов

За словами глави української розвідки, Росія захопила 90% усіх українських полонених ще на початку вторгнення. У полоні також перебуває велика кількість старост, працівників пошти й різних комунальних служб.

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Голова головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 40% усіх військовополонених українців, які утримуються Росією, — цивільні. Серед них є жінки та навіть діти. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

За словами Буданова, завдяки обмінам військовополоненими вдалося повернути додому приблизно 2000 людей, що чимало. Однак РФ утримує ще велику кількість військових і цивільних.

"Передусім, 90% усіх військовополонених вони захопили в перші дні. Перші дні — перший місяць. Плюс страшна трагедія в Маріуполі, коли всі були змушені піти на той крок, на який пішли", — зазначив Буданов.

Він сказав, що в полоні РФ перебуває велика кількість старост, працівників пошти й різних комунальних служб тих міст, які наразі перебувають в окупації.

Щодо ядерної зброї, то, за словами Буданова, президент РФ Володимир Путін не раз погрожував її застосувати. Він її не використає навіть тоді, коли ЗСУ розпочнуть деокупацію півострова Крим.

"Вони (росіяни, ред) чітко розуміють, що перше: ядерна зброя — це не зброя, це засіб стратегічного стримування. По-друге, застосування будь-ким у світі засобу ядерного стримування призведе до, скажімо так, фатальних наслідків для того, хто це зробить", — сказав Буданов.

Раніше Буданов висловився про плани Путіна дестабілізувати Молдову. За словами глави української розвідки, Російська Федерація має намір згорнути там конституційну владу. З цією метою вони застосували цілу низку заходів, проте всі вони зазнали краху.

Ще нагадаємо, що, на думку Буданова, Росія не готова до затяжної війни. Він зазначив, що після закінчення війни з Росією буде кілька етапів. Перший — вихід на кордони 1991 року, після чого варто говорити про безпеку навколо України.