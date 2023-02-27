Много женщин и детей: 40% от всех украинцев в плену РФ являются гражданскими, — Буданов

По словам главы украинской разведки, Россия захватила 90% всех украинских пленных еще в начале вторжения. В плену также находится большое количество старост, работников почты и различных коммунальных служб.

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Глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 40% всех удерживаемых Россией военнопленных украинцев – гражданские. Среди них есть женщины и даже дети. Об этом он сказал в интервью изданию "Голос Америки".

По словам Буданова, благодаря обменам военнопленными удалось вернуть домой примерно 2000 человек, что немало. Однако РФ удерживает еще большое количество военных и гражданских.

"Прежде всего, 90% всех военнопленных они захватили в первые дни. Первые дни – первый месяц. Плюс страшная трагедия в Мариуполе, когда все были вынуждены пойти на тот шаг, на который пошли", — отметил Буданов.

Он сказал, что в плену у РФ находится большое количество старост, работников почты и различных коммунальных служб тех городов, которые на данный момент находятся в оккупации.

Что касается ядерного оружия, то, по словам Буданова, президент РФ Владимир Путин не раз угрожал его применить. Он его не использует даже тогда, когда ВСУ начнут деоккупацию полуострова Крым.

"Они (россияне, ред) четко понимают, что первое: ядерное оружие – это не оружие – это средство стратегического сдерживания. Во-вторых, применение кем-либо в мире средства ядерного сдерживания приведет к, скажем так, роковым последствиям для того, кто это сделает", — сказал Буданов.

Ранее Буданов высказался о планах Путина дестабилизировать Молдову. По словам главы украинской разведки, Российская Федерация намерена свернуть там конституционную власть. С этой целью они применили целый ряд мер, однако все они потерпели крах.

Еще напомним, что, по мнению Буданова, Россия не готова к затяжной войне. Он отметил, что в окончании войны с Россией будет несколько этапов. Первый — выход на границы 1991 года, после чего стоит говорить о полосе безопасности вокруг Украины.