"Ситуация не самая простая": Буданов высказался о планах Путина дестабилизировать Молдову

По словам главы украинской разведки, Российская Федерация намерена свернуть там конституционную власть. С этой целью они применили целый ряд мер, однако все они потерпели крах.

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Российским спецслужбам не удалось организовать государственной переворот в соседней с Украиной Молдове. Об этом глава Главного управления разведке Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Голосу Америки".

"Поэтому понятно, что ситуация не самая простая для Молдовы. Здесь же речь идет о попытке Российской Федерации свергнуть конституционную власть. Ну, как видите, пока им это не удалось", — сказал Буданов.

По его словам, для достижения желаемого результата спецслужбы РФ применили целый ряд мер, о все их планы потерпели крах еще в зародыше.

Кроме того Буданов выразил уверенность, что и дальнейшие попытки России расшатать ситуацию внутри Молдовы и свергнуть в стране конституционную власть не увенчаются успехом.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что РФ одновременно с полномасштабным вторжением в Украину планировала напасть также на Молдову. На пресс-конференции президент рассказал, что в начале полномасштабной войны с территории Приднестровья были выстрелы в сторону Украины и правительство Молдовы об этом знает.

Тогда украинская разведка получила доказательства планов Кремля напасть на Молдову, которые глава государства передал европейским коллегам.

Фокус также писал о том, что Молдова ответила на заявления РФ об атаке ВСУ на Приднестровье. По словам госсекретаря Молдовы, официальный Кишинев не видит опасности со стороны украинской армии, а сама Россия психологически давит на страну, желая переворота.