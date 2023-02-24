Путин из-за поражений ищет слабых противников, РФ может напасть на Молдову, — Зеленский

На пресс-конференции президент рассказал, что в начале полномасштабной войны с территории Приднестровья были выстрелы в сторону Украины и правительство Молдовы об этом знает.

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Владимир Зеленский, президент Украины, на пресс-конференции 24 февраля сообщил, что после полномасштабного вторжения с территории Приднестровья произвели выстрелы в сторону Украины и ждали реакции.

Зеленский объяснил, что Путину нужны победы и он ищет "слабых противников". Украинская разведка получила доказательства планов Кремля напасть на Молдову, которые глава государства передал европейским коллегам.

"Границ нет, а значит, будет высадка. Мы говорим об атаке Приднестровья или атаке Кишинева", — заявил президент.

Информацию в медиа о входе украинских бойцов в Приднестровье Зеленский считает очередной провокацией. Украина уважает территориальную цельность Молдовы. Когда в самом начале войны с территории Приднестровья были выстрелы, президент обратился к руководству страны-соседки и попросил решить этот вопрос, сказал он.

"Это было в начале войны. Они действовали с разных сторон. Провоцировали: информационная война, гибридная война, и вот такие шаги", — поделился Зеленский.

Также глава государства упомянул о другой провокации. Он сообщил, что российская ракета пересекала воздушное пространство Румынии и можно ожидать еще подобных шагов от Кремля.

"Ракета пересекла воздушное пространство Румынии, мы знаем с вами, зашла потом в Украину. То есть они постоянно будут делать такие шаги", — рассказал Зеленский.

Президент уверен, что подобные действия РФ следует предупреждать усилением обороны и санкций.

Напомним, также на пресс-конференции 24 февраля Зеленский прокомментировал "мирный план" Китая. Президент заявил, что его нельзя рассматривать как документ, который на практике поможет остановить Россию. "Мне кажется, что Китай просто высказал свое мнение", — сказал он.

На той же пресс-конференции президент ответил на предложение сесть за стол переговоров с Путиным. По его мнению, разговаривать с российским президентом нет смысла. Зеленский поделился, что надеется увидеть диктатора на скамье подсудимых в Гааге.