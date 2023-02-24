"Хочется с попкорном это увидеть, но это трагедия": Путину место в Гааге, — Зеленский

По словам главы государства, до войны он предлагал всем усадить Путина за стол переговоров, но представители других стран отвечали, что это не в их силах.

Related video

На пресс-конференции, приуроченной к годовщине вторжения российских войск в Украину 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, готов ли он провести мирные переговоры с РФ и лично встретиться с Путиным. Пресс-конференция транслировалась в эфире телемарафона.

"Я не воспринимаю это. Это не тот, человек, там не с кем говорить", — заявил Зеленский.

Зеленский напомнил, что до войны предлагал всем усадить Путина за стол переговоров, но представители других стран отвечали, что это не в их силах.

Вместе с тем Зеленский надеется увидеть Путина на скамье подсудимых в Гааге.

По его словам, военные преступления российских войск в Украине нельзя оставить без ответа.

"Так нельзя без ответа завершить, как предлагают те или другие политические предложения", — отметил Зеленский.

По его словам, Россия — большая страна, и они должны отвечать.

В качестве наглядного примера он упомянул о том, что детям могут простить, когда они что-либо ломают, но в определенном возрасте наступает ответственность.

"Шутки шутками, и хочется это все с попкорном увидеть, но это трагедия, такое количество убитых, за это нужно отвечать. И я очень верю, что такой ответ будет", — заявил Зеленский.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский готов лично поехать на саммит стран Латинской Америки и Украины. Несмотря на сложности с выездом из Украины и меры безопасности, на такую встречу он поехал бы специально.

Напомним, что Зеленский высказался о странах, которые не поддержали резолюцию ООН по Украине. По словам украинского лидера, представителям стран, в которых не идет война, сложно что-либо объяснить.