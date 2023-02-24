"Хочеться з попкорном це побачити, але це трагедія": Путіну місце в Гаазі, — Зеленський

За словами глави держави, до війни він пропонував усім посадити Путіна за стіл переговорів, але представники інших країн відповідали, що це не в їх силах.

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На пресконференції, присвяченій річниці вторгнення російських військ в Україну 24 лютого, президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи готовий він провести мирні переговори з РФ та особисто зустрітися з Путіним. Пресконференція транслювалася в ефірі телемарафону.

"Я не сприймаю це. Це не та людина, там нема з ким говорити", — заявив Зеленський.

Зеленський нагадав, що до війни пропонував усім посадити Путіна за стіл переговорів, але представники інших країн відповідали, що це не в їх силах.

Водночас Зеленський сподівається побачити Путіна на лаві підсудних у Гаазі.

За його словами, військові злочини російських військ в Україні не можна залишити без відповіді.

"Так не можна без відповіді завершити, як пропонують ті чи інші політичні пропозиції", — зазначив Зеленський.

За його словами, Росія – велика країна, і вони мають відповідати.

Як наочний приклад він згадав про те, що дітям можуть пробачити, коли вони щось ламають, але у певному віці настає відповідальність.

"Жарти жартами, і хочеться це все з попкорном побачити, але це трагедія, така кількість убитих, за це треба відповідати. І я дуже вірю, що така відповідь буде", — заявив Зеленський.

Раніше Фокус повідомляв, що Зеленський готовий особисто поїхати на саміт країн Латинської Америки та України. Незважаючи на складнощі з виїздом із України та заходи безпеки, на таку зустріч він поїхав би спеціально.

Нагадаємо, що Зеленський висловився про країни, які не підтримали резолюцію ООН щодо України. За словами українського лідера, представникам країн, у яких не йде війна, складно щось пояснити.