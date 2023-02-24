Путін через поразки шукає слабких противників, РФ може напасти на Молдову, — Зеленський

На пресконференції президент розповів, що на початку повномасштабної війни з території Придністров’я були постріли в бік України й уряд Молдови про це знає.

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Володимир Зеленський, президент України, на пресконференції 24 лютого повідомив, що після повномасштабного вторгнення з території Придністров’я здійснили постріли в бік України та чекали реакції.

Зеленський пояснив, що Путіну потрібні перемоги й він шукає "слабких супротивників". Українська розвідка отримала докази планів Кремля напасти на Молдову, які голова держави одразу передав європейським колегам.

"Кордонів немає, а отже буде висадка. Ми говоримо про атаку Придністров‘я або атаку Кишинева", — заявив президент.

Інформацію у медіа про ймовірний захід українських бійців у Придністров’я Зеленський вважає черговою провокацією. Україна поважає територіальну цілісність Молдови. Коли на самому початку війни з території Придністров’я були постріли, президент звернувся до керівництва країни-сусідки та попросив розв’язати це питання, сказав він.

"Це було на початку війни. Вони діяли з різних сторін. Провокували: інформаційна війна, гібридна війна, і ось такі кроки", — поділився Зеленський.

Також голова держави згадав іншу провокацію. Він повідомив, що російська ракета перетинала повітряний простір Румунії, і можна чекати ще подібних кроків від Кремля.

"Ракета перетнула повітряний простір Румунії, ми знаємо з вами, зайшла потім в Україну. Тобто вони постійно будуть робити такі кроки", — розповів Зеленський.

Президент впевнений, що подібні дії РФ треба попереджати посиленням оборони та санкцій.

Нагадаємо, також на пресконференції 24 лютого Зеленський прокоментував "мирний план" Китаю. Президент заявив, що його не можна розглядати як документ, що на практиці допоможе зупинити Росію. "Мені здається, що Китай просто висловив свої думки", — сказав він.

На тій самій пресконференції президент відповів на пропозицію сісти за стіл перемовин з Путіним. На його думку, розмовляти з російським президентом немає сенсу. Зеленський поділився, що сподівається побачити диктатора на лаві підсудних у Гаазі.