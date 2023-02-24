"Не думаю, що це мирний план": Зеленський відреагував на пропозицію Китаю

Водночас український президент визнав, що в плані офіційного Пекіна є пропозиції, які підходять Україні, й з ними потрібно працювати додатково.

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"Мирний план" Китаю не можна розглядати як документ, який на практиці допоможе зупинити російсько-українську війну. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції у п'ятницю, 24 лютого.

"Я не думаю, що це мирний план. Мені здається, що Китай просто висловив свої думки. Це добре, що Китай почав говорити про війну в Україні. Інше питання, що стоїть за словами", — сказав президент України.

Зеленський також сказав, що в пропозиціях Китаю є думки, які він не поділяє, але є й ті, що підходять Україні (наприклад, щодо підтримки територіальної цілісності).

"І тому за цими пунктами варто працювати з Китаєм", — резюмував український лідер.

Мирний план для України від Китаю: про що в ньому йдеться

Він складається із 12 пунктів.

Офіційний Пекін у цьому документі запропонував поважати територіальну цілісність України та вимагав від Володимира Путіна вивести війська з території нашої країни.

У тексті "мирного плану" йдеться про те, що війну треба зупинити та розпочати мирні переговори і при цьому поважати суверенітет усіх країн і дотримуватись міжнародних законів, зокрема статуту ООН.

"Безпека однієї країни не може бути досягнута за рахунок безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути гарантована за рахунок посилення або розширення військових блоків", — йдеться у документі.

Крім того, Китай закликав гарантувати вивезення зерна з України та зупинити санкції, які, на думку Пекіна, не вирішать проблеми, але створять нові.

Китай також закликав забезпечити стабільність ланцюжків виробництва та постачання, щоб захистити світову економіку та протистояти її політизації.

Нагадаємо, 24 лютого в США відреагували на "мирний план" Китаю щодо України. За словами радника глави Білого дому Джейка Саллівана, війна в Україні може припинитися "вже завтра", але все залежить від бажання Росії.

Фокус також писав про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пообіцяв досконально вивчити мирний план Китаю. Дипломат також наголосив, що пріоритетом є формула миру, яку представив президент України Володимир Зеленський.