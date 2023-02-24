"Не думаю, что это мирный план": Зеленский отреагировал на предложение Китая

Вместе с тем украинский президент признал, что в плане от официального Пекина есть предложения, которые подходят Украине, и с ними нужно работать дополнительно.

Related video

"Мирный план" Китая нельзя рассматривать, как документ, который на практике поможет остановить российско-украинскую войну. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конфренции в пятницу, 24 февраля.

"Я не думаю, что это мирный план. Мне кажется, что Китай просто высказал свои мысли. Это хорошо, что Китай начал говорить о войне в Украине. Другой вопрос, что стоит за словами", — сказал президент Украины.

Зеленский также сказал, что в предложениях Китая есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине (например, по поддержке территориальной целостности).

"И потому по этим пунктам стоит работать с Китаем", — резюмировал украинский лидер.

Мирный план для Украины от Китая: о чем в нем идет речь

Он состоит из 12 пунктов.

Официальный Пекин в этом документе предложил уважать территориальную целостность Украины и потребовал от Владимира Путина вывести войска с территории нашей страны.

В тексте "мирного плана" идет речь о том, что войну надо остановить и начать мирные переговоры и при этом уважать суверенитет всех стран и соблюдать международные законы, в том числе устав ООН.

"Безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или расширения военных блоков", — говорится в документе.

Кроме того, Китай призвал гарантировать вывоз зерна из Украины и остановить санкции, которые, по мнению Пекина, не решат проблемы, но создадут новые.

Китай также призвал обеспечить стабильность цепочек производства и поставок, чтобы защитить мировую экономику и противостоять ее политизации.

Напомним, 24 февраля в США отреагировали на "мирный план" Китая по Украине. По словам советника главы Белого дома Джейка Салливана, война в Украине может прекратиться "уже завтра", но все зависит от желания России.

Фокус также писал о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал досконально изучить "мирный план" Китая. Дипломат также отметил, что приоритетом является формула мира, которую представил президент Украины Владимир Зеленский.