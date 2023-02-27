"Ситуація не найпростіша": Буданов висловився про плани Путіна дестабілізувати Молдову

За словами голови української розвідки, Російська Федерація має намір згорнути там конституційну владу. З цією метою вони застосували цілу низку заходів, проте всі вони зазнали краху.

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Російським спецслужбам не вдалося організувати державний переворот у сусідній з Україною Молдові. Про це голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Тому зрозуміло, що ситуація не найпростіша для Молдови. Тут же йдеться про спробу Російської Федерації повалити конституційну владу. Ну, як бачите, поки що їм це не вдалося", — сказав Буданов.

За його словами, для досягнення бажаного результату спецслужби РФ застосували цілу низку заходів, про всі їхні плани зазнали краху ще в зародку.

Крім того, Буданов висловив упевненість, що і подальші спроби Росії розхитати ситуацію всередині Молдови і повалити в країні конституційну владу не увінчаються успіхом.

Нагадаємо, 24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про те, що РФ одночасно з повномасштабним вторгненням в Україну планувала напасти також на Молдову. На пресконференції президент розповів, що на початку повномасштабної війни з території Придністров'я були постріли у бік України та уряд Молдови про це знає.

Тоді українська розвідка одержала докази планів Кремля напасти на Молдову, які глава держави передав європейським колегам.

Фокус також писав про те, що Молдова відповіла на заяви РФ про атаку ЗСУ на Придністров'я. За словами держсекретаря Молдови, офіційний Кишинів не бачить небезпеки з боку української армії, а сама Росія психологічно тисне на країну, бажаючи перевороту.