РФ не готова к долгосрочной войне, в ближайшие месяцы бои активизируются, — Буданов

По словам главы ГУР, в окончании войны с Россией будет несколько этапов. Первый — выход на границы 1991 года, после чего стоит говорить о полосе безопасности вокруг Украины.

Related video

Россия не готова к долгосрочной войне на десятилетия с Украиной, потому что ее ресурсы ограничены и во времени, и в объемах. Поэтому в ближайшие месяцы начнется активизация военных действий как со стороны ВСУ, так и со стороны ВС РФ. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Голосу Америки".

"Следующие 3 месяца будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейший ход событий. Это активные боевые действия, если вы к этому ведете. Да они будут. И с их стороны попытки и с нашей стороны", — отметил он.

По его словам, активизация боев будет наблюдаться на всех направлениях фронта: и на востоке, и на юге. В то же время Украина не видит признаков того, что РФ готовится идти в наступление с севера.

"Возможно, когда они получают определенные поражения, они будут искать быстрое решение, но это будет для них катастрофа. Очередная, такая же примерно, как и была тогда", — сказал глава ГУР.

Кирилл Буданов считает, что проблемы России будут лишь усиливаться и чем раньше Москва решит уйти из Украины, тем больше будет шансов сохранить целостность государства в "более менее похожих границах".

"Она не будет такой, как была, но в более или менее похожих. Возможно она станет реальной федерацией, потому что на самом деле, если посмотреть на законодательство, они ближе к унитарному государству. Она может превратиться в конфедерацию и так далее. Держать как было, уже не будет чем", — сказал руководитель разведки.

Несколько этапов окончания войны

По словам Буданова, в окончании войны с Россией будет несколько этапов. Первый — выход на границы 1991 года. После этого начнутся изменения в архитектуре безопасности, экономики в регионе.

"Поэтому я говорю: на первом этапе это выход на админграницы. Далее надо смотреть о полосе безопасности вокруг Украины, как минимум с российской стороны. На глубину 100 километров и больше. Ну и так далее", — добавил он.

Напомним, 27 февраля СМИ сообщали, что страны Запада намерены усилить давление на Киев для возобновления мирных переговоров с Москвой. По информации журналистов, такой вариант рассматривается в случае, если ВСУ частично или полностью не удастся освободить оккупированные территории.

22 января Кирилл Буданов рассказал, что уже со средины весны в Украине начнутся решающие бои, и до конца мая весь мир сможет увидеть весомые результаты в пользу Украины.