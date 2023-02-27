РФ не готова до довгострокової війни, найближчими місяцями бої активізуються, — Буданов

За словами голови ГУР, після закінчення війни з Росією буде кілька етапів. Перший — вихід на кордони 1991 року, після чого варто говорити про безпеку навколо України.

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Росія не готова до довгострокової війни на десятиліття з Україною тому, що її ресурси обмежені і в часі, і в обсягах. Тому найближчими місяцями розпочнеться активізація військових дій як з боку ЗСУ, так і з боку ЗС РФ. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Наступні 3 місяці будуть досить активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії, якщо ви до цього ведете. Так вони будуть. І з їхнього боку спроби, і з нашого боку", — зазначив він.

За його словами, активізація боїв спостерігатиметься на всіх напрямках фронту: і на сході, і на півдні. Водночас, Україна не бачить ознак того, що РФ готується йти в наступ з півночі.

"Можливо, коли вони зазнають певних поразок, вони шукатимуть швидке рішення, але це буде для них катастрофа. Чергова, така ж приблизно, як і була тоді", — сказав голова ГУР.

Кирило Буданов вважає, що проблеми Росії лише посилюватимуться, і чим раніше Москва вирішить піти з України, тим більше буде шансів зберегти цілісність держави в "менш схожих межах".

"Вона не буде такою, як була, але буде більш менш схожою. Можливо, вона стане реальною федерацією тому, що насправді, якщо подивитися на законодавство, вони ближче до унітарної держави. Вона може перетворитися на конфедерацію і так далі. Тримати як було, вже не буде чим", — сказав керівник розвідки.

Декілька етапів закінчення війни

За словами Буданова, після закінчення війни з Росією буде кілька етапів. Перший – вихід на межі 1991 року. Після цього розпочнуться зміни в архітектурі безпеки, економіки у регіоні.

"Тому я говорю: на першому етапі — це вихід на адмінкордони. Далі треба дивитися про смугу безпеки навколо України, як мінімум з російського боку. На глибину 100 кілометрів і більше. Ну і так далі", — додав він.

Нагадаємо, 27 лютого ЗМІ повідомляли, що країни Заходу мають намір посилити тиск на Київ для відновлення мирних переговорів із Москвою. За інформацією журналістів, такий варіант розглядається у разі, якщо ЗСУ частково, або повністю не вдасться звільнити окуповані території.

22 січня Кирило Буданов розповів, що вже з середини весни в Україні розпочнуться вирішальні бої, і до кінця травня весь світ зможе побачити вагомі результати на користь України.