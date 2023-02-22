"Счет 1:1, мы на 70-й минуте": Буданов рассказал о будущем переломном моменте в войне с РФ

В ГУР МО считают, что украинцам удалось выстоять благодаря трем причинам — Богу, мотивации освободить свои земли и помощи от цивилизованного мира. Весна, по мнению Буданова, будет успешной для Украины на многих участках фронта.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, каким образом и когда может закончиться война в Украине. Его новое интервью было опубликовано порталом Forbes.

По словам Кирилла Буданова уже со средины весны в Украине начнутся решающие бои, и до конца мая весь мир сможет увидеть весомые результаты в пользу Украины. Это станет переломным моментом противостояния.

"Счет 1:1, а минута 70-я. Это субъективное видение", — ответил Кирилл Буданов, когда его попросили провести аналогию с футбольным матчем длительностью в год.

Есть также несколько причин, по которым украинцам удалось выстоять в первые месяцы войны, когда еще никто не понимал, что будет происходить дальше. Теперь с уверенностью можно сказать, что война закончится после возвращения Украиной границ 1991 года.

В первую очередь, как отмечает глава ГУР МО, — с нами Бог. Мы продолжаем бороться, ведь мы на своей земле и нам некуда идти. Третьей причиной наших успехов является помощь цивилизованного мира, который с первых дней определился с позицией.

"Завершится (война — ред.) первой фазой для нас — выход на административную границу. Но поскольку мы проговорили с вами, что сейчас 1:1 и 70-я минута матча, сделайте хронометрическую параллель", — подытожил Буданов.

Напомним, 22 февраля в этом же интервью порталу Forbes Кирилл Буданов рассказал о недостатке бронетехники для мобилизованных в РФ. Автоматов у оккупантов хватит на любое количество людей, а вот техники на складах осталось около 35%.

Также в интервью Forbes глава ГУР МО отреагировал на пожары в РФ на стратегических объектах. Он считает, что это далеко не случайность, ведь подобные события в России начали происходить регулярно.