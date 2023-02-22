"Горит не просто так": Буданов отреагировал на пожары в РФ на стратегических объектах

По данным OSINT-сообщества Molfar, в прошлом году чаще всего горели российские промышленные объекты, нефтехранилища, заводы, а также торгово-развлекательные центры.

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В последнее время участилась информация о пожарах на территории Российской Федерации. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию Forbes 22 февраля заявил, что возгорания в России возникают "не просто так".

По его словам, многие пожары в РФ не являются случайностью. В частности Буданов отметил огненные ЧП на железнодорожной инфраструктуре страны-агрессора, в результате которых поезда могут простаивать по 5-6 часов.

"Многое из этого не случайность. Постоянно что-то горит. Сигнализационная аппаратура на железных дорогах, она горит каждый день несколько раз, на разных магистралях постоянно на 2-3 часа, иногда на 5-6 часов, приостанавливается на всем участке движение. Понятно, что оно не просто так горит", — отметил он.

При этом он иронично ответил на вопрос, причастны ли к этому украинцы. По словам Буданова, иногда "деньги творят чудеса".

Динамика пожаров в РФ по Molfar

По данным OSINT-сообщества Molfar, которое занимается аналитикой в военной сфере, в течение прошлого года в России чаще всего горели заводы, промышленные объекты, торгово-развлекательные центры и нефтехранилища. Пожары возникали на разных российских лакокрасочных, текстильных и химических заводах.

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При этом аналитики отметили, что каждый десятый пожар произошел на территории Московской области.

"Из посчитанных нами 414 случаев — 40 были в Московской области. На втором месте — Ленинградская. Там горел 21 объект. Третье место в этом рейтинге разделяют Белгородская и Новосибирская области — по 17 пожаров каждая", — сообщили в Molfar.

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По информации сообщества, за некоторыми инцидентами могут стоять партизанские легионы "Свобода России" и "Атеш". Также не исключено, что к возгораниям причастны украинские ДРГ.

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Напомним, 21 февраля вспыхнул пожар на пятом этаже московской гостиницы "МКМ". Как сообщил "Интерфакс", число пострадавших достигло девяти человек.