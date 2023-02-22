Пожар в московской гостинице "МКМ": погибли шесть человек, в том числе двое детей (видео)

По данным МЧС РФ, пострадали девять человек, а пожар охватил площадь в 300 кв. метров. Очевидцы видели, как кто-то из жильцов поджег свои вещи в коридоре.

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Во вторник, 21 февраля, в результате пожара на пятом этаже гостиницы "МКМ" в центральной части Москвы погибли по меньшей мере шесть человек: четыре взрослых и два ребенка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение пресс-службы МЧС РФ.

При этом число пострадавших достигло девяти человек, уточнили в ведомстве. Впоследствии пожарные полностью ликвидировали пожар, охвативший площадь в 300 кв. метров.

"Открытое горение ликвидировано на площади 300 кв. м", — сообщили сотрудники пресс-службы МЧС.

Для ликвидации возгорания привлекли как минимум 129 пожарных и 43 единицы техники. По данным информагентства ТАСС, имел место поджог. Очевидцы сообщили, что видели, как кто-то из жильцов поджег свои вещи в коридоре. В МЧС РФ также рассказали, что удалось эвакуировать 200 человек, в том числе семь детей. Чтобы спасти жителей верхних этажей использовались автолестница и коленчатые подъемники.

Напомним, что в Магадане сгорел склад с грузовиками стоимостью 20 миллионов. Сотрудники МЧС обнаружили массу нарушений эксплуатации помещения: неисправная проводка, отсутствие пожарной сигнализации. На складе хранились горюче-смазочные материалы и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Ранее Фокус сообщал, что под Киевом дотла сгорел автовоз с новенькими кроссоверами Renault. Этот случай произошел на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, имела место неисправность тормозной системы грузовика с Renault Duster.