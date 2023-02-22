Пожежа в московському готелі "МКМ": загинули шестеро людей, у тому числі двоє дітей (відео)

За даними МНС РФ, постраждали дев'ять осіб, а пожежа охопила площу 300 кв. метрів. Очевидці бачили, як хтось із мешканців підпалив свої речі в коридорі.

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У вівторок, 21 лютого, внаслідок пожежі на п'ятому поверсі готелю "МКМ" у центральній частині Москви загинули щонайменше шестеро людей: четверо дорослих і дві дитини. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на повідомлення пресслужбу МНС РФ.

Водночас кількість постраждалих досягла дев'яти осіб, уточнили у відомстві. Згодом пожежники повністю ліквідували пожежу, що охопила площу 300 кв. метрів.

"Відкрите горіння ліквідовано на площі 300 кв. м", — повідомили співробітники пресслужби МНС.

Для ліквідації спалаху залучили як мінімум 129 пожежників і 43 одиниці техніки. За даними інформагентства ТАРС, мав місце підпал. Очевидці повідомили, що бачили, як хтось із мешканців підпалив свої речі в коридорі. У МНС РФ також розповіли, що вдалося евакуювати 200 осіб, зокрема семеро дітей. Щоб врятувати мешканців верхніх поверхів, використовувалися автодрабина та колінчасті витяги.

Нагадаємо, що в Магадані згорів склад із вантажівками вартістю 20 мільйонів. Співробітники МНС виявили масу порушень експлуатації приміщення: несправна проводка, відсутність пожежної сигналізації. На складі зберігалися пально-мастильні матеріали й інші легкозаймисті рідини.

Раніше Фокус повідомляв, що під Києвом ущент згорів автовоз із новенькими кросоверами Renault. Цей випадок трапився на трасі Київ-Чоп. За попередніми даними, мала місце несправність гальмівної системи вантажівки з Renault Duster.