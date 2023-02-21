Підпалив мешканець: у Москві горить 16-поверховий готель "МКМ", є загиблий (відео)

Пожежі надали підвищений ранг складності. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, серед них одна дитина. Із будівлі евакуювали майже 200 людей.

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У центрі Москви на п'ятому поверсі 16-поверхової будівлі, де знаходиться готель "МКМ", а також квартири з колишнього гуртожитку, у вівторок, 21 лютого, почалася пожежа. Про це пише агентство РИА Новости з посиланням на повідомлення екстрених служб столиці РФ.

Як уточнюється, будівля з квартирами, офісами та готелем знаходиться на вулиці Міжнародній, 15. Надзвичайній події надали підвищений ранг складності.

На місці пожежі працюють пожежно-рятувальні підрозділи. Загалом залучено 129 осіб та 43 одиниці техніки, але нарощування сил і засобів для порятунку людей триває.

Наразі проводиться евакуація гостей і співробітників готелю, а також мешканців квартир колишнього гуртожитку.

На місце події приїхало п'ять автобусів для обігріву врятованих людей.

Як уточнило агентство ТАСС, причиною пожежі став підпал. За словами очевидців, один із мешканців квартири підпалив свої речі у коридорі будівлі.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих, серед них одна дитина. Усі вони госпіталізовані.

Джерело в екстрених службах розповіло журналістам, що одна людина внаслідок пожежі загинула.

У пресслужбі МНС Росії розповіли, що з будівлі вже вдалося врятувати 200 осіб, серед них сім дітей. Для порятунку людей з верхніх поверхів задіяні автодрабина та колінчасті підйомники. Наразі проводиться поквартирна перевірка усередині будівлі.

Пожежу локалізовано на площі 100 кв. м.

Готель "МКМ" у Москві побудували в 1981 році.

Нагадаємо, 17 лютого в російському Магадані горів склад із вантажівками. Співробітники МНС зафіксували безліч порушень — у старому приміщенні була несправна проводка та була відсутня пожежна сигналізація. На складі зберігали пально-мастильні матеріали, легкозаймисті рідини й автогуму.

Увечері 14 лютого велика пожежа почалася у населеному пункті Коломна у Московській області РФ. Займання сталося на колишньому підприємстві з ремонту вагонів потягів.