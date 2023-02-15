У Підмосков'ї спалахнув ангар навпроти підприємства, що виробляє зброю (відео, фото)

У МНС РФ заявили, що до гасіння пожежі довелося залучити 84 особи та 25 одиниць техніки, а також пожежний потяг. У пожежників виникли проблеми з водою, тому гасіння затяглося на кілька годин.

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У населеному пункті Коломна, що знаходиться в Московській області РФ, увечері 14 лютого почалася велика пожежа. Займання сталося на колишньому підприємстві з ремонту вагонів поїздів, розташованого на Окському проспекті. Про це заявили у МНС Росії.

"У м. Коломна Московської області пожежа охопила 900 кв.м. будівлі ангару на території колишнього заводу. Відбулося обвалення перекриттів між першим і другим поверхом у частині будівлі", — сказано в повідомленні.

[ + – ] У Підмосков'ї спалахнув ангар навпроти підприємства, що виробляє зброю

Також йдеться, що до гасіння пожежі довелося залучити 84 особи та 25 одиниць техніки. Щобільше, на місце направили навіть пожежний потяг.

Місцеві ЗМІ пишуть, що у пожежників виникли проблеми з водою, а тому гасіння тривало на кілька годин. Обставини та причини пожежі встановлює Коломенська міська прокуратура.

[ + – ] У Підмосков'ї спалахнув ангар навпроти підприємства, що виробляє зброю

Потім пресслужба управління МНС РФ у Московській області повідомила, що пожежникам вдалося ліквідувати відкрите горіння. Також російські ЗМІ пишуть, що ангар, що горить, розташувався навпроти підприємства, яке займається виробництвом озброєнь. Йдеться про АТ НВК "КБ машинобудування".

[ + – ] АТ НВК "КБ машинобудування" на карті Фото: Скриншот

НВК "КБ машинобудування"

АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування" знаходиться в місті Коломна, Московської області. Вважається одним з головних конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки у РФ. Займається виробництвом балістичних ракет та установок "Іскандер", а також ПЗРК, ОТРК, ПТРК та боєприпасів.

Нагадаємо, що вчора вночі стало відомо, що в Москві почалася сильна пожежа у дослідницького інституту. РосЗМІ пишуть, що спалахнув автосервіс, в якому вибухають каністри з паливом. На другому поверсі будівлі було заблоковано двох людей.

Також повідомлялося, що в російському Новосибірську обвалився під'їзд житлового будинку. Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі. Для ліквідації наслідків довелося залучити 187 співробітників МНС та понад 60 одиниць техніки.

Раніше Фокус писав, що у Ростовській області спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Площа спалаху на заводі "Ресурс" склала 100 квадратних метрів. Це вже третя пожежа на об'єктах нафтової промисловості у Росії з початку лютого.