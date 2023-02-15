В Подмосковье загорелся ангар напротив предприятия, производящего оружие (видео, фото)

В МЧС РФ заявили, что к тушению пожара пришлось привлечь 84 человека и 25 единиц техники, а также пожарный поезд. У пожарных возникли проблемы с водой, а потому тушение затянулось на несколько часов.

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В населенном пункте Коломна, который находится в Московской области РФ, вечером 14 февраля начался большой пожар. Возгорание произошло на бывшем предприятии по ремонту вагонов поездов, расположенного на Окском проспекте. Об этом заявили в МЧС России.

"В г. Коломна Московской области пожар охватил 900 кв.м. здания ангара на территории бывшего завода. Произошло обрушение перекрытий между первым и вторым этажом в части здания", — сказано в сообщении.

[ + – ] В Подмосковье загорелся ангар напротив предприятия, производящего оружие

Также говорится, что к тушению пожара пришлось привлечь 84 человека и 25 единиц техники. Более того, на место направили даже пожарный поезд.

Местные СМИ пишут, что у пожарных возникли проблемы с водой, а потому тушение затянулось на несколько часов. Обстоятельства и причины пожара устанавливает Коломенская городская прокуратура.

[ + – ] В Подмосковье загорелся ангар напротив предприятия, производящего оружие

Затем пресс-служба управления МЧС РФ по Московской области сообщила, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Также российские СМИ пишут, что горящий ангар расположился напротив предприятия, которое занимается производством вооружений. Речь идет об АО НПК "КБ машиностроения".

[ + – ] АО НПК "КБ машиностроения" на карте Фото: Скриншот

НПК "КБ машиностроения"

АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" находится в городе Коломна, Московской области. Считается одним из главных конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники в РФ. Занимается производством баллистических ракет и установок "Искандер", а также ПЗРК, ОТРК, ПТРК и боеприпасов.

Напомним, что вчера ночью стало известно, что в Москве начался сильный пожар у исследовательского института. РосСМИ пишут, что загорелся автосервис, в котором взрываются канистры с топливом. На втором этаже здания были заблокированы двое людей.

Также сообщалось, что в российском Новосибирске обвалился подъезд жилого дома. Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Для ликвидации последствий пришлось привлечь 187 сотрудников МЧС и более 60 единиц техники.

Ранее Фокус писал, что в Ростовской области вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Площадь возгорания на заводе "Ресурс" составила 100 квадратных метров. Это уже третий пожар на объектах нефтяной промышленности в России с начала февраля.