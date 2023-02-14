Горит 1,5 тысячи метров квадратных: в Москве сильный пожар у исследовательского института (видео)
РосСМИ пишут, что загорелся автосервис, в котором взрываются канистры с топливом. На втором этаже здания были заблокированы двое людей.
В Москве недалеко от Научно-исследовательского института точных приборов услышали взрывы. На месте начался очень большой пожар. Об этом сообщил Telegram-канал "Москва 24".
"Что-то сильно полыхает в Отрадном. По информации подписчика, пожар сейчас на территории рядом с НИИ на улице Декабристов", — сказано в сообщении.
Администраторы сообщили, что пожар разгорелся на территории в 1,5 тысячи квадратных метров.
Затем российское агентство ТАСС со ссылкой на источники в МЧС России отметило, что взрываются канистры с топливом, а сам пожар происходит на территории автосервиса.
"Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, произошло частичное обрушение кровли. Также внутри здания хранятся покрышки", — говорится в посте.
Также сообщается, что на втором этаже здания огнем заблокированы два человека.
Затем на "Москва 24" заявили, что пожар разгорелся на территории в 1,5 тысячи квадратных метров.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что институт, рядом с которым и загорелся автосервис, занимается разработкой и изготовлением каналов радиоуправления для "изделий" морского и авиационного ракетного вооружения.
Также в сети показали видео с места события.
Напомним, что в российском Новосибирске обвалился подъезд жилого дома. Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Для ликвидации последствий пришлось привлечь 187 сотрудников МЧС и более 60 единиц техники.
Ранее Фокус писал, что в Ростовской области вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Площадь возгорания на заводе "Ресурс" составила 100 квадратных метров. Это уже третий пожар на объектах нефтяной промышленности в России с начала февраля.
Еще сообщалось, что в РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Лукойлу". По информации СМИ, пожару присвоен третий ранг сложности: происходит горение в одной из колонн с бензином. Установленная мощность предприятия составляет 17 млн тонн в год.