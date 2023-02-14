Горит 1,5 тысячи метров квадратных: в Москве сильный пожар у исследовательского института (видео)

РосСМИ пишут, что загорелся автосервис, в котором взрываются канистры с топливом. На втором этаже здания были заблокированы двое людей.

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В Москве недалеко от Научно-исследовательского института точных приборов услышали взрывы. На месте начался очень большой пожар. Об этом сообщил Telegram-канал "Москва 24".

"Что-то сильно полыхает в Отрадном. По информации подписчика, пожар сейчас на территории рядом с НИИ на улице Декабристов", — сказано в сообщении.

Администраторы сообщили, что пожар разгорелся на территории в 1,5 тысячи квадратных метров.

[ + – ] Пожар в Москве

Затем российское агентство ТАСС со ссылкой на источники в МЧС России отметило, что взрываются канистры с топливом, а сам пожар происходит на территории автосервиса.

"Внутри автосервиса взрываются канистры с топливом, произошло частичное обрушение кровли. Также внутри здания хранятся покрышки", — говорится в посте.

Также сообщается, что на втором этаже здания огнем заблокированы два человека.

Затем на "Москва 24" заявили, что пожар разгорелся на территории в 1,5 тысячи квадратных метров.

[ + – ] Пожар в Москве продолжается

Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что институт, рядом с которым и загорелся автосервис, занимается разработкой и изготовлением каналов радиоуправления для "изделий" морского и авиационного ракетного вооружения.

Также в сети показали видео с места события.

[ + – ] В Москве горит автосервис

Напомним, что в российском Новосибирске обвалился подъезд жилого дома. Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Для ликвидации последствий пришлось привлечь 187 сотрудников МЧС и более 60 единиц техники.

Ранее Фокус писал, что в Ростовской области вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Площадь возгорания на заводе "Ресурс" составила 100 квадратных метров. Это уже третий пожар на объектах нефтяной промышленности в России с начала февраля.

Еще сообщалось, что в РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Лукойлу". По информации СМИ, пожару присвоен третий ранг сложности: происходит горение в одной из колонн с бензином. Установленная мощность предприятия составляет 17 млн тонн в год.