Взрыв и большой пожар: в российском Новосибирске обвалился подъезд жилого дома (видео, фото)

Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Для ликвидации последствий пришлось привлечь 187 сотрудников МЧС и более 60 единиц техники.

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В российском Новосибирске произошел обвал подъезда пятиэтажного жилого дома. Происшествие случилось в результате взрыва газа. Об этом сообщает местный телеграм-канал НГС-новости Новосибирска.

Сообщается, что на месте события начался сильный пожар. Чтобы его потушить пришлось привлечь более 190 пожарных и спасателей. На месте также видели большое количество машин скорой помощи и медиков. Также на место прибыли местные чиновники.

[ + – ] В российском Новосибирске обрушился подъезд жилого дома

На момент написания новости канал пишет о двух погибших, также ранения получили 7 человек. Также есть сообщения о людях, которые находятся под завалами.

Пресс-служба МЧС России в Telegram подтверждает произошедшее. Сообщается, что на месте работают 197 пожарных и спасателей, а также 61 единица техники.

"К месту происшествия следует тяжелая техника для разбора завалов. Кинологические расчеты Сибирского спасательного центра МЧС России приступили к поиску пострадавших на месте обрушения жилого дома", — сообщили в российском МЧС.

[ + – ] В российском Новосибирске обрушился подъезд жилого дома

Позже местные СМИ сообщили, что пожарным удалось ликвидировать пожар, однако дым все еще продолжает пробиваться сквозь разрушенные стены. Его, как утверждают очевидцы, видно со всех уголков города.

Также сообщается, что обрушение произошло в третьем подъезде. Всего в пятиэтажном доме 4 подъезда, в каждом подъезде по 15 квартир.

[ + – ] В российском Новосибирске обрушился подъезд жилого дома

Ранее Фокус писал, что в Ростовской области вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Площадь возгорания на заводе "Ресурс" составила 100 квадратных метров. Это уже третий пожар на объектах нефтяной промышленности в России с начала февраля.

Еще сообщалось, что в РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Лукойлу". По информации СМИ, пожару присвоен третий ранг сложности: происходит горение в одной из колонн с бензином. Установленная мощность предприятия составляет 17 млн тонн в год.