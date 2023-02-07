В РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Лукойлу" (фото, видео)

По информации СМИ, пожару присвоен третий ранг сложности: происходит горение в одной из колонн с бензином. Установленная мощность предприятия составляет 17 млн тонн в год.

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В городе Кстово Нижегородской области, что в России, начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На место выехали спасатели, чтобы потушить огонь. Об этом сообщила российская прокуратура, передает "РИА Новости".

По информации Telegram-канала 112, пожару присвоен третий ранг сложности: происходит горение в одной из колонн с бензином. В данный момент погибших и пострадавших нет.

В издании "РБК" уточняют, что завод принадлежит компании "Лукойл". Установленная мощность предприятия составляет 17 млн тонн в год.

Напомним, в ночь на 4 февраля в Белгородской области начался масштабный пожар на нефтебазе и промышленном предприятии. Серьезный ущерб был нанесен "Борисовскому заводу мостовых металлоконструкций", который ранее производил конструкции для Крымского моста.

28 января сообщалось, что на рынке "Синдика" в российском Подмосковье произошел большой пожар. Огонь охватил площадь примерно 2000 квадратных метров. Причиной возгорания мог быть поджог.

Ранее, 21 января, в Иркутской области произошел масштабный пожар на нефтебазе. По словам спикера Одесской ОВА, загорелись цистерны с топливом, которое предназначалось для российских оккупантов в Украине.