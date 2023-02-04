Пожар в Белгородской области: загорелась нефтебаза и поврежден завод (фото, видео)

Сообщается, что поврежденное предприятие производило металлоконструкции для строительства Крымского моста.

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В ночь с 3 на 4 февраля в поселке Борисовка Белгородской области разгорелся масштабный пожар, который затронул нефтебазу и промышленное предприятие. Об этом сообщили местные Тelegram-каналы.

По данным некоторых каналов, серьезный ущерб был нанесен "Борисовскому заводу мостовых металлоконструкций", который ранее производил металлоконструкции для строительства моста через Керченский пролив.

[ + – ] Пожар в Белгородской области

Очевидцы также сообщают, что на месте происшествия были слышны взрывы, а пламя можно было увидеть за несколько километров от самой нефтебазы.

[ + – ] В поселке Борисовка вспыхнула нефтебаза

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что Борисовкий район "обстреляли ВСУ". Он также упомянул о "попадании" по территории гражданского промышленного завода.

"По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место", — написал Гладков.

Напомним, что 30 января Вячеслав Гладков сообщил о якобы обстреле села Безлюдовка Шебекинского района. По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения и контузию.

Фокус также писал о том, что 26 января жители Белгородской области сообщили о непрекращающихся взрывах, которые начались ночью. Губернатор Белгородской области заявил, что под обстрел ВСУ якобы попало село Муром.

Еще мы писали о том, что 24 января Вячеслав Гладков указал Владимиру Путину на то, что за время войны, в Белгородской области погибли 25 людей, а 96 — были ранены. В свою очередь, российский президент заявил, что ПВО РФ в целом работает исправно, но "все бывает".