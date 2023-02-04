Пожар в Белгородской области: загорелась нефтебаза и поврежден завод (фото, видео)
Сообщается, что поврежденное предприятие производило металлоконструкции для строительства Крымского моста.
В ночь с 3 на 4 февраля в поселке Борисовка Белгородской области разгорелся масштабный пожар, который затронул нефтебазу и промышленное предприятие. Об этом сообщили местные Тelegram-каналы.
По данным некоторых каналов, серьезный ущерб был нанесен "Борисовскому заводу мостовых металлоконструкций", который ранее производил металлоконструкции для строительства моста через Керченский пролив.
Очевидцы также сообщают, что на месте происшествия были слышны взрывы, а пламя можно было увидеть за несколько километров от самой нефтебазы.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что Борисовкий район "обстреляли ВСУ". Он также упомянул о "попадании" по территории гражданского промышленного завода.
"По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояние. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место", — написал Гладков.
Напомним, что 30 января Вячеслав Гладков сообщил о якобы обстреле села Безлюдовка Шебекинского района. По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения и контузию.
Фокус также писал о том, что 26 января жители Белгородской области сообщили о непрекращающихся взрывах, которые начались ночью. Губернатор Белгородской области заявил, что под обстрел ВСУ якобы попало село Муром.
Еще мы писали о том, что 24 января Вячеслав Гладков указал Владимиру Путину на то, что за время войны, в Белгородской области погибли 25 людей, а 96 — были ранены. В свою очередь, российский президент заявил, что ПВО РФ в целом работает исправно, но "все бывает".