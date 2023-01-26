"Все громче и громче": россияне жалуются на взрывы и отсутствие света в Белгородской области

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, под обстрел попало село Муром — половина населенного пункта осталась без электричества.

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Жители Белгородской области сообщают о непрекращающихся взрывах с ночи 26 января. В частости, российский телеграм-канал "Белгородский осведомитель", сообщает о серии взрывов в разных районах Белгорода и его окрестностях.

"Харьковская гора — громко, слышны взрывы, в промежуток с 1:15-1:50 уже 6 раз было. Громко над Белгородом и окрестностями, по предварительным данным, работа ПВО", — пишут россияне в соцсетях.

Фото: скриншот

Вместе с тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что сегодня якобы под обстрел ВСУ попало село Муром. Никто не пострадал, но в результате повреждения линии электропередач половина населенного пункта осталась без электричества.

Фото: скриншот

Напомним, 25 января видеообращение украинского президента Владимира Зеленского транслировали телеканалы в оккупированном Крыму и Белгороде.

Днем ранее, 24 января, президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что ПВО в РФ работает исправно. В свою очередь Вячеслав Гладков указал на то, что за время войны, в Белгородской области погибли 25 людей, а 96 были ранены.

Напомним также, 17 января российская журналистка Ксения Собчак написала о гибели 5 солдат-срочников в результате обстрела автомобильного пункта пропуска "Шебекино" в Белгородской области.