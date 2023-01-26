"Все голосніше й голосніше": росіяни скаржаться на вибухи та відсутність світла у Бєлгородській області

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, під обстріл потрапило село Муром — половина населеного пункту залишилася без електрики.

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Жителі Бєлгородської області повідомляють про безперервні вибухи з ночі 26 січня. Зокрема, російський телеграм-канал "Белгородский осведомитель", повідомляє про серію вибухів у різних районах Бєлгорода та його околицях.

"Харківська гора — голосно, чути вибухи, у проміжок з 01:15-01:50 вже 6 разів було. Гучно над Бєлгородом та околицями, за попередніми даними, робота ППО", — пишуть росіяни у соцмережах.

Фото: скриншот

Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у своєму телеграм-каналі, що сьогодні нібито під обстріл ЗСУ потрапило село Муром. Ніхто не постраждав, але через пошкодження лінії електропередач половина населеного пункту залишилася без електрики.

Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 січня відеозвернення українського президента Володимира Зеленського транслювали телеканали в окупованому Криму та Бєлгороді.

Напередодні, 24 січня, президент Російської Федерації Володимир Путін на зустрічі з губернатором Бєлгородської області В'ячеславом Гладковим заявив, що ППО в РФ працює справно. Зі свого боку В'ячеслав Гладков вказав на те, що за час війни у Бєлгородській області загинуло 25 людей, а 96 було поранено.

Нагадаємо також, 17 січня російська журналістка Ксенія Собчак написала про загибель 5 солдат-строковиків унаслідок обстрілу автомобільного пункту пропуску "Шебекіно" у Бєлгородській області.