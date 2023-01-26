"Все голосніше й голосніше": росіяни скаржаться на вибухи та відсутність світла у Бєлгородській області
За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, під обстріл потрапило село Муром — половина населеного пункту залишилася без електрики.
Жителі Бєлгородської області повідомляють про безперервні вибухи з ночі 26 січня. Зокрема, російський телеграм-канал "Белгородский осведомитель", повідомляє про серію вибухів у різних районах Бєлгорода та його околицях.
"Харківська гора — голосно, чути вибухи, у проміжок з 01:15-01:50 вже 6 разів було. Гучно над Бєлгородом та околицями, за попередніми даними, робота ППО", — пишуть росіяни у соцмережах.
Водночас губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив у своєму телеграм-каналі, що сьогодні нібито під обстріл ЗСУ потрапило село Муром. Ніхто не постраждав, але через пошкодження лінії електропередач половина населеного пункту залишилася без електрики.
Нагадаємо, 25 січня відеозвернення українського президента Володимира Зеленського транслювали телеканали в окупованому Криму та Бєлгороді.
Напередодні, 24 січня, президент Російської Федерації Володимир Путін на зустрічі з губернатором Бєлгородської області В'ячеславом Гладковим заявив, що ППО в РФ працює справно. Зі свого боку В'ячеслав Гладков вказав на те, що за час війни у Бєлгородській області загинуло 25 людей, а 96 було поранено.
Нагадаємо також, 17 січня російська журналістка Ксенія Собчак написала про загибель 5 солдат-строковиків унаслідок обстрілу автомобільного пункту пропуску "Шебекіно" у Бєлгородській області.