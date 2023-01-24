"Все буває": Путін розповів губернатору Бєлгородської області про ППО Росії (відео)

На думку російського президента, ППО у РФ працює справно. Своєю чергою В'ячеслав Гладков вказав на те, що за час війни у Бєлгородській області загинуло 25 людей, а 96 було поранено.

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У вівторок, 24 січня, президент Російської Федерації Володимир Путін зустрівся з губернатором Бєлгородської області В'ячеславом Гладковим. На зустрічі порушувалося питання протиповітряної оборони РФ, йдеться на офіційному сайті Кремля.

Володимир Путін заявив, що російська ППО є однією з найкращих у світі. На підтвердження своїх слів російський президент згадав про "практичну бойову роботу", а також порівняв обсяги виробництва ракет Сполучених Штатів та РФ.

"Я вже казав, що США виробляють ракети до систем Patriot – у нас у країні таких ракет виробляють утричі більше. Що стосується ракет ППО різного призначення – російське виробництво можна порівняти з усім світовим виробництвом", — сказав Путін.

[ + – ] Володимир Володимир Путін зустрівся з В'ячеславом Гладковим

Президент Росії стверджує, що загалом протиповітряна оборона його країни працює справно, проте "все буває".

При цьому В'ячеслав Гладков розповів російському президентові про те, що з початком повномасштабної війни з Україною в Бєлгородській області внаслідок обстрілів загинуло 25 людей та ще 96 було поранено.

"Якщо раніше у нас в області один з перших тостів — "За ВДВ!", то зараз перший — "За ППО!" — сказав Гладков.

Вибухи у Бєлгородській області

ЗМІ та Telegram-канали періодично повідомляють про "бавовну" на території Бєлгородської області. Так, 17 січня російська журналістка Ксенія Собчак написала про загибель 5 солдатів-строковиків внаслідок обстрілу автомобільного пункту пропуску "Шебекіно".

[ + – ] Наслідки обстрілу околиць Шебекіно

Крім того, 14 січня на території військової частини у Бєлгородській області стався підрив гранати із подальшою детонацією боєприпасів. Станом на 17 січня повідомлялося про 7 загиблих.

У ніч із 16 на 17 січня у Бєлгородській області також було чути вибухи. В'ячеслав Гладков повідомив про роботу ППО, а місцеві жителі показали уламки невідомого походження, знайдені на вулиці.

[ + – ] Вибухи у Бєлгороді 17 січня

[ + – ] Уламки, знайдені в Бєлгородській області

Фокус також писав про те, що ввечері 12 січня на одній із ремонтних баз у Бєлгородській області сталася НП, внаслідок якої було пошкоджено танки Т-72. Того ж дня Telegram-канали повідомили про падіння в регіоні російського ударно-розвідувального безпілотника.