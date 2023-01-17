Кількість загиблих під час вибуху гранати в Білгородській області зросла до 7 осіб, — росЗМІ
Інцидент, як зазначають журналісти, стався з вини сержанта, який намагаючись "заробити авторитет" серед мобілізованих здійснив підрив бойової гранати РГД-5.
Кількість загиблих при підриві гранати у військовій частині Бєлгородської області зросла до 7 осіб. Про це повідомляє російський Telegram-канал "112".
Як відомо, у суботу, 14 січня, на території військової частини, яка розташована у хуторі Тоненьке Бєлгородської області, пролунав вибух.
Спершу ЗМІ повідомляли про трьох загиблих російських військовослужбовців, які отримали несумісні з життям поранення в результаті підриву гранати і детонації боєприпасів. Станом на 17 січня кількість жертв зросла до 7 осіб.
"Внаслідок вибуху гранати сталася пожежа, її площа склала 450 квадратних метрів. Крім того, здетонували боєприпаси, які знаходилися поряд", — додає Telegram-канал "112", коментуючи інцидент у російській військовій частині.
Інформацію про збільшення кількості загиблих унаслідок підриву гранати у Бєлгородській області також підтверджує пропагандистський телеканал "РЕН ТВ". Цікаво, що губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков, починаючи з 14 січня, ніяк не коментував НП, через яку загинули мобілізовані громадяни.
Нагадаємо, 15 січня російські ЗМІ повідомляли про потужний вибух, який пролунав на території військової частини у Бєлгородській області. За інформацією журналістів, сержант зі Свердловської області, намагаючись "заробити авторитет" перед мобілізованими солдатами, підірвав гранату РГД-5 у розташуванні, внаслідок чого загинули троє людей. Вибух спровокував пожежу та детонацію боєприпасів у збройовій кімнаті.
12 січня росЗМІ писали про ще один потужний вибух у Бєлгородській області, який прогримів під час ремонтних робіт на технічній базі. Внаслідок інциденту один танк Т-72 був знищений, а ще дві одиниці техніки зазнали серйозних пошкоджень.