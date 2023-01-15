3 загиблих та 16 поранених: російський солдат підірвав гранату у військовій частині, — ЗМІ

За інформацією журналістів, військовослужбовець підірвав гранату "заради жарту", але не врахував, що у будівлі зберігаються боєприпаси. У результаті через вибух спалахнула пожежа площею 450 кв. метрів.

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У Бєлгородській області на території військової частини стався інцидент. 14 січня російський військовослужбовець підірвав гранату РГД-5 у кімнаті, де зберігалися боєприпаси, внаслідок чого загинуло троє людей, ще 16 отримали поранення. Про це повідомляє Telegram-канал "112".

Журналісти пишуть, що військовослужбовець, який "пустив у повітря" сховище боєприпасів, був командиром взводу в званні сержанта. Підрив гранати спровокував детонацію боєприпасів внаслідок чого на території військової частини почалася пожежа, яка охопила 450 кв. метрів.

"Внаслідок вибуху, за попередніми даними, 3 військовослужбовці загинули, 16 людей постраждали, ще 8 зникли безвісти. Порушено кримінальну справу", — йдеться у повідомленні.

За інформацією агентства ТАРС інцидент стався у сільському будинку культури на хуторі Тоненьке у Бєлгородській області. Внаслідок детонації боєприпасів почалася пожежа, постраждали 10 військовослужбовців, серед яких і сам сержант. Також повідомляється, що із сусідніх з БК будинків евакуювали 15 місцевих мешканців.

Тим часом офіційні представники Міноборони РФ та Слідчого комітету поки що не коментують подію. Також невідомі мотиви мобілізованого, який підірвав гранату — чи це був нещасний випадок, чи гранату підірвали навмисне. Деякі росЗМІ пишуть, що командир взводу якийсь Дмитро Л. підірвав гранату "заради жарту", проте не врахував того, що поруч знаходиться склад із боєприпасами.

Нагадаємо, 12 січня на одній із ремонтних баз у Бєлгородській області під час ремонту танка Т-72 почалася пожежа, яка спровокувала детонацію боєзапасу. В результаті вибуху танк був знищений, а дві одиниці техніки, що знаходилися поруч, отримали пошкодження.

У будівлі Міністерства закордонних справ РФ 6 січня сталося сильне задимлення підвальних приміщень. Як повідомила офіційний представник МЗС Марія Захарова, в одному із технічних приміщень сталося коротке замикання.