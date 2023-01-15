3 погибших и 16 раненых: российский солдат подорвал гранату в воинской части, — СМИ

По информации журналистов, военнослужащий взорвал гранату "ради шутки", но не учел, что в здании хранятся боеприпасы. В итоге из-за взрыва вспыхнул пожар на площади в 450 кв. метров.

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В Белгородской области на территории воинской части произошел инцидент. 14 января российский военнослужащий подорвал гранату РГД-5 в комнате, где хранились боеприпасы, в результате чего погибли три человека, еще 16 получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Журналисты пишут, что военнослужащий, который "пустил в воздух" хранилище боеприпасов был командиром взвода в звании сержанта. Подрыв гранаты спровоцировал детонацию боеприпасов в результате чего на территории воинской части начался пожар, который охватил 450 кв. метров.

"В результате взрыва, по предварительным данным, 3 военнослужащих погибли, 16 человек пострадали, еще 8 пропали без вести. Возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

По информации агентства ТАСС инцидент произошел в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области. В результате детонации боеприпасов начался пожар, пострадали 10 военнослужащих, в числе которых и сам сержант. Также сообщается, что из соседних с ДК домов эвакуировали 15 местных жителей.

Между тем официальные представители Минобороны РФ и Следственного комитета пока не комментируют событие. Также неизвестны мотивы мобилизованного, который подорвал гранату — был ли это несчастный случай или гранату взорвали умышленно. Некоторые росСМИ пишут, что командир взвода некий Дмитрий Л. подорвал гранату "ради шутки", однако не учел того, что рядом находится склад с боеприпасами.

Напомним, 12 января на одной из ремонтных баз в Белгородской области во время ремонта танка Т-72 начался пожар, который спровоцировал детонацию боезапаса. В результате взрыва танк был уничтожен, а рядом находившиеся две единицы техники получили повреждения.

В здании Министерства иностранных дел РФ 6 января произошло сильное задымление подвальных помещений. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, в одном из технических помещений произошло короткое замыкание.