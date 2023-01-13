На базе ВС РФ в Белгородской области прогремел взрыв: один танк Т-72 уничтожен, — СМИ

Бригады МЧС, по информации журналистов, прибыли на место ЧП через два часа после возгорания. Взрывом также были повреждены еще 2 танка Т-72.

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В четверг вечером, 12 января, на одной из ремонтных баз в Белгородской области произошло ЧП, в результате которого были повреждены танки Т-72. Об этом пишет российское издание Baza.

По данным журналистов, ЧП произошло на ремонтно-технической базе, которая расположена в Белгородской области.

Во время ремонта танка Т-72 вспыхнул сильный пожар, который спровоцировал детонацию боезапаса. В результате взрыва одна единица боевой техники была уничтожена, еще две получили серьезные повреждения.

"По предварительным причинам, ЧП возникло из-за нарушения пожарной безопасности во время ремонта. Из-за пожара на одном танке сдетонировал боезапас, в результате чего он был уничтожен. Огонь перекинулся на два других Т-72, стоящих неподалеку, однако их удалось спасти", — говорится в сообщении издания.

Журналисты отмечают, что бригады МЧС прибыли на место пожара через два часа после возгорания, а сам огонь был ликвидирован в течение 30 минут. Пострадавших в результате взрыва танка, как утверждает издание, нет.

На момент публикации материала пресс-служба Главного управления МЧС по Белгородской области официально не комментировала ЧП на одной из ремонтно-технических баз.

Отметим, что вечером 12 января в Белгородской области прогремели мощные взрывы. Местные СМИ проинформировали о падении на территории Нового Оскола ракеты, которая была сбита системами ПВО, а губернатор региона утверждал, что местные жители видели и слышали последствия пожара на производственной базе.

Также сообщалось, что после Нового года в российском Томске загорелся лагерь с мобилизованными гражданами.