В Белгородской области РФ прозвучали мощные взрывы: что происходит (видео)

Российские медиа сообщили о падении на территории Нового Оскола ракеты, а губернатор Белгородской области заявил о том, что местные жители видели и слышали последствия пожара на производственной базе.

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В четверг, 12 января, вечером жители Нового Оскола (Белгородская область, РФ) увидели в небе вспышку и услышали серию взрывов. Первым информацию о чрезвычайном проишествии опубликовал местный Телеграм-канал БелПлюс.

На видео, размещенном на канале, запись ведется от лица водителя автомобиля. По утверждению мужчины, лобовое стекло его машины пострадало от взрывной волны.

В свою очередь Телеграм-канал "Белгородский осведомитель" написал о том, что после двух взрывов, от которых у местных жителей задрожали окна, в небе начало виднеться зарево. По информации медиа, на место инцидента направились спецслужбы.

Кроме того, росСМИ Readovka опубликовало информацию о том, что взрывов было три. А их причина — падение ракеты, которую сбили силы ПВО РФ. Медиа утверждает, что на месте работают полиция и медики, а пострадавших в результате инцидента нет.

На информацию об инциденте отреагировал также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В своем Телеграм-канале чиновник написал о том, что люди видели и слышали последствия пожара на производственной базе, который вспыхнул во время проведения ремонтных работ.

"Пострадавших нет. Все оперативные службы устраняют последствия", — резюмировал Гладков.

Напомним, 12 января в России СМИ посеяли панику сообщением о вооруженном солдате-дезертире из Москвы. По информации медиа, за сбежавшего солдата-срочника себя мог выдавать телефонный террорист. Мужчина неоднократно звонил полицейским и угрожал совершить теракты.

Фокус также писал о том, что 18 декабря 2022 года в Белгороде прозвучали взрывы. Губернатор региона тогда заявил, что сработала система ПВО.