У Бєлгородській області пролунали потужні вибухи: що відбувається (відео)

Російські медіа повідомили про падіння на території Нового Осколу ракети, а губернатор Бєлгородської області заявив, що місцеві жителі бачили і чули наслідки пожежі на виробничій базі.

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У четвер, 12 січня, увечері жителі Нового Осколу (Бєлгородська область, РФ) побачили в небі спалах і почули серію вибухів. Першим інформацію про надзвичайну подію опублікував місцевий телеграм-канал БелПлюс.

На відео, розміщеному на каналі, запис ведеться від імені водія автомобіля. За твердженням чоловіка, лобове скло його машини постраждало від вибухової хвилі.

Зі свого боку, телеграм-канал "Белгородский осведомитель" написав про те, що після двох вибухів, від яких у місцевих жителів затремтіли вікна, в небі почала виднітися заграва. За інформацією медіа, на місце інциденту вирушили спецслужби.

Крім того, росЗМІ Readovka опублікувало інформацію про те, що вибухів було три. А їх причина — падіння ракети, яку збили сили ППО РФ. Медіа стверджує, що на місці працюють поліція та медики, а постраждалих унаслідок інциденту немає.

На інформацію про інцидент відреагував також губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. У своєму телеграм-каналі чиновник написав про те, що люди бачили та чули наслідки пожежі на виробничій базі, яка спалахнула під час проведення ремонтних робіт.

"Постраждалих немає. Усі оперативні служби усувають наслідки", — резюмував Гладков.

Нагадаємо, 12 січня в Росії ЗМІ посіяли паніку повідомленням про озброєного солдата-дезертира з Москви. За інформацією медіа, за солдата-строковика, що втік, себе міг видавати телефонний терорист. Чоловік неодноразово дзвонив поліцейським і погрожував вчинити теракти.

Фокус також писав про те, що 18 грудня 2022 року у Бєлгороді пролунали вибухи. Губернатор регіону тоді заявив, що спрацювала система ППО.