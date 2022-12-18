"Бавjвна" у Білгороді: у РФ повідомляють про "приліт" у птахофабрику та чотирьох постраждалих (відео)

Губернатор Бєлгородської області заявив, що спрацювала система ППО. РосЗМІ пишуть про скло, що вилетіло в автомобілях і вікнах в житлових будинках.

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Губернатор Бєлгородської області в РФ В'ячеслав Гладков повідомив про обстріл Бєлгорода в неділю, 18 грудня. Про це російський чиновник написав у себе в соцмережах, опублікувавши фотографії з місця подій.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждало четверо людей.

"Чоловіку уламками посікло спину, у жінки пошкоджено обличчя", — прокоментував Гладков.

[ + – ] Наразі відомо про чотирьох постраждалих у Бєлгороді

Губернатор уточнив, що є пошкодження як у багатоповерхових будинках, так і приватному секторі. В одному з районів міста постраждало 14 будинків та 9 автомобілів.

У Бєлгородському районі відомо про "приліт" на птахофабрику "Ясні зорі" та одного загиблого.

При цьому раніше політик запевняв, що у місті спрацювала система ППО.

Місцеві пабліки розповіли, що жителі міста під час обстрілу отримали оповіщення на мобільні телефони, в яких їм рекомендувалося сховатися в укриттях чи підвалах.

[ + – ] Розсилка жителям Бієгорода

Російські ЗМІ також оприлюднюють наслідки сьогоднішнього обстрілу Бєлгорода. За даними журналістів, уламки збитих ракет пошкодили житлові будинки та автомобілі. Про це повідомляє телеканал НТВ.

Містяни, зі свог обоку, розповіли про скло, що вилетіло, в припаркованих машинах і вікнах у багатоповерхівках.

[ + – ] Жителі Бєлгорода показують свої розбиті машини [ + – ] У Бєлгороді постраждав як приватний сектор, так і багатоповерхові будинки [ + – ] Машина після обстрілу [ + – ] Наслідки обстрілу у Бєлгороді [ + – ] В'ячеслав Гладков (ліворуч) розмовляє з місцевими жителями [ + – ] Наслідки обстрілу у Бєлгороді [ + – ] Наслідки обстрілу у Бєлгороді [ + – ] Наслідки обстрілу у Бєлгороді [ + – ] Наслідки обстрілу у Бєлгороді [ + – ] Наслідки обстрілу у Бєлгороді [ + – ] Наслідки обстрілу у Бєлгороді

Як уточнюється, у місті розпочався поквартирний обхід будинків для фіксації наслідків обстрілу.

Раніше В'ячеслав Гладков показав оборонну "засічну межу" у Бєлгородській області. Представники Міністерства оборони РФ об'їхали локації, де будуються загородження, та запевнили, що всі роботи йдуть відповідно до графіка.

Раніше Фокус повідомляв про сильну пожежу у Білгородській області після обстрілу.