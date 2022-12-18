"Бавовна" в Белгороде: в РФ сообщают о "прилете" в птицефабрику и четырех пострадавших (видео)
Губернатор Белгородской области заявил, что сработала система ПВО. РосСМИ пишут о вылетевших стеклах в автомобилях и окнах в жилых домах.
Губернатор Белгородской области в РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода в воскресенье, 18 декабря. Об этом российский чиновник написал у себя в соцсетях, опубликовав фотографии с места событий.
По его словам, в результате обстрела пострадало четыре человека.
"Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо", — прокомментировал Гладков.
Губернатор уточнил, что есть повреждения как в многоэтажных домах, так и в частном секторе. В одном из районов города пострадало 14 домов и 9 автомобилей.
В Белгородском районе известно о "прилете" на птицефабрику "Ясные зори" и одном погибшем.
При этом ранее политик уверял, что в городе сработала система ПВО.
Местные паблики рассказали, что жители города во время обстрела получили оповещения на мобильные телефоны, в которых им рекомендовалось спрятаться в укрытиях или подвалах.
Российские СМИ также публикуют последствия сегодняшнего обстрела Белгорода. По данным журналистов, обломки сбитых ракет повредили жилые дома и автомобили. Об этом, в частности, сообщает телеканал НТВ.
Горожане, в свою очередь, рассказали о вылетевших стеклах в припаркованных машинах и окнах в многоэтажках.
Как уточняется, в городе начался поквартирный обход домов для фиксации последствий обстрела.
Ранее Вячеслав Гладков показал оборонительную "засечную черту" в Белгородской области. Представители Министерства обороны РФ объехали локации, где строятся заграждения, и заверили, что все работы идут в соответствии с графиком.
Ранее Фокус сообщал о сильном пожаре в Белгородской области после обстрела.