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Военный Фокус Российско-украинская война

"Бавовна" в Белгороде: в РФ сообщают о "прилете" в птицефабрику и четырех пострадавших (видео)

Белгород разбитая машина
В Белгороде пострадало 14 домов и 9 автомобилей

Губернатор Белгородской области заявил, что сработала система ПВО. РосСМИ пишут о вылетевших стеклах в автомобилях и окнах в жилых домах.

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Губернатор Белгородской области в РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода в воскресенье, 18 декабря. Об этом российский чиновник написал у себя в соцсетях, опубликовав фотографии с места событий.

По его словам, в результате обстрела пострадало четыре человека.

"Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо", — прокомментировал Гладков.

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В настоящее время известно о четырех пострадавших в Белгороде

Губернатор уточнил, что есть повреждения как в многоэтажных домах, так и в частном секторе. В одном из районов города пострадало 14 домов и 9 автомобилей.

В Белгородском районе известно о "прилете" на птицефабрику "Ясные зори" и одном погибшем.

При этом ранее политик уверял, что в городе сработала система ПВО.

Местные паблики рассказали, что жители города во время обстрела получили оповещения на мобильные телефоны, в которых им рекомендовалось спрятаться в укрытиях или подвалах.

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Рассылка жителям Белгорода

Российские СМИ также публикуют последствия сегодняшнего обстрела Белгорода. По данным журналистов, обломки сбитых ракет повредили жилые дома и автомобили. Об этом, в частности, сообщает телеканал НТВ.

Горожане, в свою очередь, рассказали о вылетевших стеклах в припаркованных машинах и окнах в многоэтажках.

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Жители Белгорода показывают свои разбитые машины
белгород обстрел Fullscreen
В Белгороде пострадал как частный сектор, так и многоэтажные дома
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Машина после обстрела
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Последствия обстрела в Белгороде
белгород обстрел Fullscreen
Вячеслав Гладков (слева) разговаривает с местными жителями
белгород обстрел Fullscreen
Последствия обстрела в Белгороде
машина белгород обстрел Fullscreen
Последствия обстрела в Белгороде
белгород обстрел Fullscreen
Последствия обстрела в Белгороде
белгород обстрел Fullscreen
Последствия обстрела в Белгороде
белгород обстрел Fullscreen
Последствия обстрела в Белгороде
машина белгород обстрел Fullscreen
Последствия обстрела в Белгороде
машина белгород обстрел
белгород обстрел
машина белгород обстрел
белгород обстрел
белгород обстрел
белгород обстрел
машина белгород обстрел
белгород обстрел
белгород обстрел
белгород обстрел
машина белгород обстрел

Как уточняется, в городе начался поквартирный обход домов для фиксации последствий обстрела.

Ранее Вячеслав Гладков показал оборонительную "засечную черту" в Белгородской области. Представители Министерства обороны РФ объехали локации, где строятся заграждения, и заверили, что все работы идут в соответствии с графиком.

Ранее Фокус сообщал о сильном пожаре в Белгородской области после обстрела.