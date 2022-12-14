"Зуби дракона": губернатор Бєлгородської області показав оборонну "засічну смугу" (фото)

У прикордонному російському регіоні продовжується будівництво загороджень. Представники Міністерства оборони РФ об'їхали позиції та запевнили, що роботи йдуть відповідно до графіка.

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Губернатор Бєлгородської області в РФ В'ячеслав Гладков показав, як у прикордонному регіоні продовжують будувати оборонну "засічну смугу". Фотографії він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Російський чиновник уточнив, що він разом із віцегубернатором Володимиром Базаровим і представниками Міністерства оборони РФ провів щотижневий огляд об'єктів, що будуються.

Водночас Гладков наголосив, що всі роботи проводяться відповідно до заздалегідь затвердженого графіка.

[ + – ] "Засічна смуга" в Бєлгородській області [ + – ] "Засічна смуга" в Бєлгородській області [ + – ] "Засічна смуга" в Бєлгородській області [ + – ] "Засічна смуга" в Бєлгородській області [ + – ] Будівництво загороджень у Бєлгородській області [ + – ] Будівництво загороджень у Бєлгородській області [ + – ] В'ячеслав Гладков оглядає позиції [ + – ] В'ячеслав Гладков оглядає позиції [ + – ] В'ячеслав Гладков оглядає позиції

Що таке "бєлгородська засічна смуга"?

Про будівництво оборонної лінії в прикордонній Бєлгородській області в Росії стало відомо наприкінці жовтня. В'ячеслав Гладков тоді розповідав, що в регіоні почали встановлювати протитанкові піраміди, відомі як "зуби дракона". Вони повинні перешкоджати просуванню противника під час наступу.

Назву "засічну смугу" росіяни вирішили використати за аналогією з оборонними рубежами Х-XVII століття, які будували для захисту під час татарських набігів.

У листопаді В'ячеслав Гладков уже показував результати будівельних робіт. На початку грудня російський губернатор також розповідав, що в регіоні почали формувати загони територіальної оборони з-поміж місцевих жителів.

Володимир Зеленський неодноразово говорив, що Україна лише прагне повернутися до своїх територій станом на 1991 рік. Наступу на російську територію не буде.

Подібні протитанкові рубежі росіяни почали будувати й на окупованій частині Луганської області. Їх споруджують за 20 км від лінії фронту, сподіваючись зупинити просування ЗСУ.

Фокус також писав про те, що жителі Бєлгорода вимагають відсунути лінію фронту від російського кордону. Петиція з вимогою окупувати українську територію, щоб відсунути артилерію ЗСУ, знайшла широку підтримку серед росіян: під нею поставили тисячі підписів.