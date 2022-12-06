У Бєлгородській області будують загородження на кордоні з Україною (фото)

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, в області також формують загони з місцевих мешканців, з якими вже почали працювати військові інструктори.

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У Бєлгородській області почали зводити "засічну межу" — оборонну систему на кордоні з Україною. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

За словами Гладкова, у вівторок, 6 грудня, він перевірив хід робіт разом з куратором робіт Володимиром Базаровим.

"Робота велика, робота особливо важлива для забезпечення безпеки всіх мешканців, які проживають на території Бєлгородської області", — сказав російський чиновник, подивившись на "засічну межу".

Судячи з фотографій, які він також опублікував у своєму Телеграм-каналі, оборонна система є десятками бетонних пірамід з гострим верхом, які за задумом повинні перешкоджати просуванню гусеничної та колісної військової техніки в область з боку України.

Також Гладков заявив про те, що в області формують загони тероборони з місцевих жителів.

"Формуємо кілька батальйонів тих, хто за станом здоров'я або в рамках віку не може бути покликаний збройними силами, але має бойовий досвід", — сказав губернатор.

Він додав, що зараз інструктори вже проводять тренування та бойове гуртування загонів на території всіх прикордонних районів Бєлгородської області.

[ + – ] У Бєлгородській області почали формувати загони тероборони

Нагадаємо, раніше у Бєлгороді поліцейським наказали укомплектуватися "тривожними мішками". Начальство також зажадало від рядових співробітників за власний кошт укомплектувати аптечку, в яку обов'язково повинні входити пластирі для травм грудей, що проникають.

Фокус також писав про те, що жителі Бєлгорода вимагають відсунути лінію фронту від російського кордону. Петиція з вимогою окупувати українську територію, щоб відсунути артилерію ЗСУ, знайшла широку підтримку серед росіян: під нею поставили тисячі підписів.