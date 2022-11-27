Їжі на 2 дні: у Бєлгороді поліцейським наказали укомплектуватися "тривожними мішками", — ЗМІ

Начальство також зажадало від рядових співробітників за власний кошт укомплектувати аптечку, до якої обов'язково повинні входити пластирі для проникаючих травм грудей.

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Співробітникам бєлгородського МВС доручили якнайшвидше укомплектуватися автоматами, бронежилетами та тривожними мішками. Про це повідомляє російське медіа Baza.

За інформацією Телеграм-каналу, керівництво МВС по Бєлгородській області зажадало від усіх співробітників самостійно укомплектуватися та видало їм список необхідних речей.

Поліцейські мають за власний кошт придбати підшоломники, берці та зимові бушлати з ватними штанами. Крім того, до списку обов'язкових речей потрапили спальники та саперні лопати.

Окремі вимоги до керівництва бєлгородського МВС до аптечок. У них мають бути джгути, бинти, протиопікові засоби та пластирі для проникаючих травм грудей.

Співробітникам поліції також наказали приготувати запас їжі на два дні.

При цьому начальство не пояснювало особовому складу, навіщо йому укомплектовуватися.

Раніше ми писали про те, що жителі Бєлгорода вимагають відсунути лінію фронту від російського кордону. Петиція із вимогою окупувати українську територію, щоб відсунути артилерію ЗСУ, знайшла широку підтримку серед росіян: під нею поставили тисячі підписів.

Також у Бєлгороді випустили методичку для дітей про поведінку під час обстрілів. У навчальному посібнику для дошкільнят розповідається, де краще ховатися від обстрілів і як розпізнавати міни "пелюстка".