На базі ЗС РФ у Бєлгородській області пролунав вибух: один танк Т-72 знищено, — ЗМІ

Бригади МНС, за інформацією журналістів, прибули на місце НП через дві години після займання. Вибухом також було пошкоджено ще 2 танки Т-72.

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У четвер увечері, 12 січня, на одній із ремонтних баз у Бєлгородській області сталася НП, внаслідок якої було пошкоджено танки Т-72. Про це пише видання Baza.

За даними журналістів, НП сталася на ремонтно-технічній базі, розташованій у Бєлгородській області.

Під час ремонту танка Т-72 спалахнула сильна пожежа, яка спровокувала детонацію боєзапасу. Внаслідок вибуху одну одиницю бойової техніки було знищено, ще дві отримали серйозні пошкодження.

"З попередніх причин, НП виникла через порушення пожежної безпеки під час ремонту. Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, унаслідок чого його було знищено. Вогонь перекинувся на два інші Т-72, що стоять неподалік, проте їх вдалося врятувати", — йдеться у повідомленні видання.

Журналісти зазначають, що бригади МНС прибули на місце пожежі за дві години після займання, а сам вогонь було ліквідовано протягом 30 хвилин. Постраждалих унаслідок вибуху танка, як стверджує видання, немає.

На момент публікації матеріалу пресслужба Головного управління МНС у Бєлгородській області офіційно не коментувала НП на одній із ремонтно-технічних баз.

Зазначимо, що ввечері 12 січня у Бєлгородській області пролунали потужні вибухи. Місцеві ЗМІ поінформували про падіння на території Нового Осколу ракети, яку було збито системами ППО, а губернатор регіону стверджував, що місцеві жителі бачили та чули наслідки пожежі на виробничій базі.

Також повідомлялося, що після Нового року в російському Томську спалахнув табір із мобілізованими громадянами.