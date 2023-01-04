Вогонь і стовп чорного диму: у Томську спалахнув табір мобілізованих (відео)

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ висунув версію про те, що пожежа у наметовому містечку могла бути саботажем мобілізованих росіян, які бояться і не хочуть їхати до України воювати.

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У місті Томськ (Росія), де мобілізованих на війну з українцями чоловіків розмістили у наметовому містечку, спалахнула пожежа. Про це повідомило білоруське ЗМІ NEXTA у своєму Телеграм-каналі.

На відеокадрах, розміщених у мережі, видно наметове містечко. На задньому плані — високий стовп чорного диму. На передньому плані видно розриту землю, якою, вочевидь, військові хотіли загасити вогонь.

Видання повідомило, що внаслідок пожежі згоріло кілька наметів, а також особисті речі мобілізованих росіян. Інформації про постраждалих та жертв пожежі росЗМІ поки що не публікували.

У свою чергу Центр стратегічних комунікацій ЗСУ висунув версію про те, що пожежа в наметовому містечку могла бути саботажем групи мобілізованих росіян, які не бажають брати участь у бойових діях на території України.

У липні 2022 року Фокус вже писав про те, що російські солдати виводять з ладу свою бойову техніку, щоб не їхати на війну. За даними розвідки, таких методів, зокрема, вдалися військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії. Протягом тижня вони вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1.

Нагадаємо, що випадки саботажу в російській армії стали фіксувати невдовзі після того, як стало зрозуміло, що швидке захоплення України не вдалося. У квітні 2022 року СБУ повідомляла про те, що окупанти, щоб втекти з війни та отримати компенсацію, готові себе калічити.