Огонь и столб черного дыма: в Томске загорелся лагерь мобилизованных (видео)

Центр стратегических коммуникаций ВСУ выдвинул версию о том, что пожар в палаточном городке мог быть саботажем мобилизованных россиян, которые боятся и не хотят ехать в Украину воевать.

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В городе Томск (Россия), где мобилизованных на войну с украинцами мужчин разместили в палаточном городке, вспыхнул пожар. Об этом сообщило белорусское СМИ NEXTA в своем Телеграм-канале.

На видеокадрах, размещенных в сети, видно палаточный городок. На заднем плане — и высокий столб черного дыма. На переднем плане видна разрытая земля, которой, очевидно, военные хотели потушить огонь.

Издание сообщило, что в результате пожара сгорело несколько палаток, а также личные вещи мобилизованных россиян. Информации о пострадавших и жертва пожара росСМИ пока не публиковали.

В свою очередь Центр стратегических коммуникаций ВСУ выдвинул версию о том, что пожар в палаточном городке мог быть саботажем группы мобилизованных россиян, не желающих участвовать в боевых действиях на территории Украины.

В июле 2022 года Фокус уже писал о том, что российские солдаты выводят из строя свою боевую технику, чтоб не ехать на войну. По данным разведки, к таким методам, в частности, прибегли военнослужащие 103 мотострелкового полка, входящего в состав 150 мотострелковой дивизии. В течение недели они вывели из строя 17 БТР-82А и 9 командно-штабных машин К1Ш1.

Напомним, что случаи саботажа в российской армии стали фиксировать вскоре после того, как стало понятно, что быстрый захват Украины не удался. В апреле 2022 года СБУ сообщала о том, что оккупанты, чтобы сбежать с войны и получить компенсацию, готовы себя калечить.