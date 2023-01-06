Сработала сигнализация: в подвале здания МИД России вспыхнул пожар (видео)

РосСМИ сообщают, что в подвале из-за короткого замыкания загорелся электрощит. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания 25 человек.

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В здании Министерства иностранных дел РФ, расположенном на Смоленской площади в Москве, сработала пожарная сигнализация. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в подвальном помещении произошло плотное задымление.

По ее версии, сигнализация сработала в одном из технических помещений. Причина возгорания — короткое замыкание. Пострадавших нет.

"Информация о том, что "имело место возгорание в рабочих помещениях", не соответствует действительности. Речь идет о подвальных этажах", — уточнила Захарова.

РосСМИ сообщают, что из здания министерства провели эвакуацию всех сотрудников — пишут, что всего в ведомстве на это время находилось 25 человек. В настоящее время работники экстренных служб выясняют причину возгорания.

Также есть информация, что задымление в здании началось после того, как в подвале загорелся электрощит. Общая площадь горения составила около двух квадратных метров.

На данный момент очаг возгорание локализован, но на этажах ведомства все еще есть задымление, пишут журналисты.

Ранее сообщалось, что в Мурманске на причале порта загорелось рыболовное судно "Принцесса Арктики". Российские СМИ 4 января написали, что пламя охватило участок в три квадратных метра между трюмом и машинным отделением.

В Санкт Петербурге 5 января вспыхнул масштабный пожар в производственном помещении завода "Беларусь Минский транспортный завод", огонь охватил более 420 квадратов. По информации российского МЧС, в огне погибли два человека.