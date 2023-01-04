"Принцесса Арктики" загорелась: в Мурманске вспыхнул пожар на рыболовном судне (фото)

Очаг возгорания находился на участке возле трюма и машинного отделения площадью 3 кв. метра. В этот момент на судне находилось семь членов команды.

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В российском Мурманске, в среду днем, 4 января произошло ЧП на рыболовном судне "Принцесса Арктики". В трюме корабля, который находился на 22-причале рыбного порта, начался пожар. Как сообщает российское агентство "РИА Новости", на момент возгорания на судне находилось семь человек.

Сообщается, что в 14:25 по местному времени в Министерство по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на рыболовном судне "Принцесса Арктики". Пламя охватило участки возле трюма и машинного отделения площадью 3 кв. метра.

На место происшествия выехали четыре пожарно-спасательных подразделения, общей численностью 28 человек личного состава. Также в тушении пожара было задействовано девять единиц техники.

В результате пожара никто не пострадал — после возгорания шесть человек команды судна смогли эвакуироваться самостоятельно, еще одного эвакуировали спасатели.

В региональном отделении МЧС уточнили, что пламя удалось погасить спустя четыре часа после возгорания. Причины пожара на данный момент выясняются.

Напомним, 30 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге загорелся нефтяной танкер "Арктика". По данным росСМИ, пламя распространилось в двух каютах, общей площадью в 20 квадратных метров.

В среду, 4 января, в российском городе Томск, где разместили мобилизованных ВС РФ, вспыхнул пожар. По информации белорусского канала NEXTA, огонь уничтожил несколько палаток, а также личные вещи мобилизованных россиян.