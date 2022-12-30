Пожар 2-го ранга: в Санкт-Петербурге загорелся нефтяной танкер "Арктика", — СМИ (видео)

По информации журналистов, огонь охватил две каюты площадью по 10 квадратных метров. В социальных сетях пишут, что судно было пришвартовано на ремонт.

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В городе Кронштадт, который относится к административному району Санкт-Петербурга, загорелся нефтяной танкер "Арктика". Об этом сообщает российское издание IZ.RU.

По информации журналистов, огонь охватил две каюты площадью по 10 квадратных метров. Пожару присвоен 2-й ранг сложности. По информации Telegram-канала 112, судно было пришвартовано на ремонт.

Тем временем Telegram-канал Mash пишет, что в Кронштадте горит судно на территории 57-го причала. По предварительным данным Морского завода, это баржа. На место происшествия выехали пожарные для ликвидации огня.

Пожары в РФ — нередкое явление

Отметим, что масштабные пожары в РФ в последнее время случаются практически ежедневно.

В ночь на 30 декабря в центре Ростова-на-Дону загорелось двухэтажное заброшенное здание возле железнодорожного и автобусного вокзалов. Очевидцы не исключили версии с преднамеренным поджогом и военными действиями.

23 декабря в Москве на территории воинской части вспыхнул масштабный пожар. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Пожарные сообщили, что огонь охватил гаражные боксы.

20 декабря в Чувашской республике загорелся газопровод. По словам очевидцев, температура в районе пожара была настолько высокой, что люди не могли подойти к домам.