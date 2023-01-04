"Принцеса Арктики" спалахнула: у Мурманську спалахнула пожежа на рибальському судні (фото)

Осередок займання знаходився на ділянці біля трюму та машинного відділення площею 3 кв. метри. У цей момент на судні було сім членів команди.

Related video

У російському Мурманську, в середу вдень, 4 січня, сталася НП на рибальському судні "Принцеса Арктики". У трюмі корабля, що знаходився на 22-причалі рибного порту, почалася пожежа. Як повідомляє російське агентство "РИА Новости", на момент займання на судні перебувало семеро людей.

Повідомляється, що о 14:25 за місцевим часом до Міністерства з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу на риболовному судні "Принцеса Арктики". Полум'я охопило ділянки біля трюму та машинного відділення площею 3 кв. метри.

На місце події виїхали чотири пожежно-рятувальні підрозділи, загальною чисельністю 28 осіб особового складу. Також у гасінні пожежі було задіяно дев'ять одиниць техніки.

Унаслідок пожежі ніхто не постраждав — після займання шість осіб команди судна змогли евакуюватися самостійно, ще одного евакуювали рятувальники.

У регіональному відділенні МНС уточнили, що полум'я вдалося погасити через чотири години після займання. Причини пожежі наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, 30 грудня 2022 року в Санкт-Петербурзі спалахнув нафтовий танкер "Арктика". За даними росЗМІ, полум'я поширилося у двох каютах, загальною площею 20 квадратних метрів.

У середу, 4 січня, у російському місті Томськ, де розмістили мобілізовані ЗС РФ, спалахнула пожежа. За інформацією білоруського каналу NEXTA, вогонь знищив кілька наметів та особисті речі мобілізованих росіян.