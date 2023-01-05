Двое погибших: в Питере загорелось производственное помещение завода "Беларусь МТЗ" (видео)

Огонь охватил 420 квадратов производственного помещения, где находились люди. На предприятии производили тракторную технику.

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В российском Санкт Петербурге начался сильный пожар в производственном помещении завода "Беларусь Минский транспортный завод". Над цехом поднялся сильный столб дыма, а огонь охватил более 420 квадратов. Об этом сообщила пресс-служба городского отделения МЧС.

В момент возгорания на производстве находились люди, уже известно о двух погибших. На место происшествия выехали пожарные. Огонь тушили семь единиц пожарной техники и 32 человека личного состава. Пожар удалось ликвидировать.

На предприятии производили тракторную технику.

Пожары в РФ

Напомним, 4 января в Мурманске вспыхнул пожар на рыболовном судне "Принцесса Арктики". Очаг возгорания находился на участке возле трюма и машинного отделения площадью 3 кв. метра. В этот момент на судне находилось семь членов команды.

В тот же день в Томске загорелся лагерь, где находились мобилизированные. В Центре стратегических коммуникаций ВСУ предполагают, что пожар мог быть саботажем призванных россиян, которые боятся и не хотят ехать на войну в Украине.

31 декабря на Ростовской АЭС произошло возгорание трансформатора на энергоблоке №3. В результате чего погиб один работник станции, еще одного человека пришлось госпитализировать.

20 декабря СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге загорелся нефтяной танкер "Арктика". Огонь охватил две каюты площадью по 10 квадратных метров. В социальных сетях писали, что судно было пришвартовано на ремонт.