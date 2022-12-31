На Ростовской АЭС произошло возгорание транфораматора, есть жертвы, — Росатом
В госкорпорации сообщают, что для ликвидации пожара пришлось задействовать пять пожарных расчетов.
Вечером, 31 декабря на Ростовской атомной электростанции произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3. Об этом сообщается на официальном сайте российской государственной корпорации "Росатом".
В источнике утверждают, что в момент происшествия на объекте велись плановые ремонтные работы. В пресс-службе корпорации констатировали, что в пожаре погиб один работник станции, еще один сотрудник АЭС — госпитализирован.
Расследование инцидента будет проходить под контролем директора электростанции Андрея Сальникова. Также отмечается, что семьям жертв пожара буде оказана помощь.
"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений", — отчитались в "Росатоме".
Российским журналистам удалось связаться с управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС для получения комментария о состоянии здоровья пострадавшего работника.
"Большой процент поражения кожных покровов, тяжелое состояние. Утром будет приниматься решение, транспортировать его будут или нет, врачи решают", — сообщили представителям СМИ в управлении.
Напомним, что 30 декабря на территории Запорожской АЭС прозвучали взрывы. Представители МАГАТЭ сообщили о повреждении последней резервной линии электропередач, снабжающих станцию.
Фокус также писал о том, что на Белорусской АЭС могло произойти радиационное облучение персонала. Об этом узнали белорусские журналисты благодаря ошибке в работе белорусской системы электронных обращений в Государственные службы.