На Ростовской АЭС произошло возгорание транфораматора, есть жертвы, — Росатом

В госкорпорации сообщают, что для ликвидации пожара пришлось задействовать пять пожарных расчетов.

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Вечером, 31 декабря на Ростовской атомной электростанции произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3. Об этом сообщается на официальном сайте российской государственной корпорации "Росатом".

В источнике утверждают, что в момент происшествия на объекте велись плановые ремонтные работы. В пресс-службе корпорации констатировали, что в пожаре погиб один работник станции, еще один сотрудник АЭС — госпитализирован.

Расследование инцидента будет проходить под контролем директора электростанции Андрея Сальникова. Также отмечается, что семьям жертв пожара буде оказана помощь.

[ + – ] На Ростовской АЭС произошел пожар

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений", — отчитались в "Росатоме".

Российским журналистам удалось связаться с управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС для получения комментария о состоянии здоровья пострадавшего работника.

"Большой процент поражения кожных покровов, тяжелое состояние. Утром будет приниматься решение, транспортировать его будут или нет, врачи решают", — сообщили представителям СМИ в управлении.

Напомним, что 30 декабря на территории Запорожской АЭС прозвучали взрывы. Представители МАГАТЭ сообщили о повреждении последней резервной линии электропередач, снабжающих станцию.

Фокус также писал о том, что на Белорусской АЭС могло произойти радиационное облучение персонала. Об этом узнали белорусские журналисты благодаря ошибке в работе белорусской системы электронных обращений в Государственные службы.