На Ростовській АЕС стався спалах транфораматора, є жертви, — Росатом

У держкорпорації повідомляють, що для ліквідації пожежі довелося використовувати п'ять пожежних розрахунків.

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Увечері, 31 грудня, на Ростовській атомній електростанції сталося займання блочного трансформатора енергоблоку №3. Про це повідомляється на офіційному сайті російської державної корпорації "Росатом".

У джерелі стверджують, що на момент події на об'єкті велися планові ремонтні роботи. У пресслужбі корпорації констатували, що в пожежі загинув один працівник станції, ще одного співробітника АЕС госпіталізовано.

Розслідування інциденту проходитиме під контролем директора електростанції Андрія Сальникова. Також наголошується, що сім'ям жертв пожежі буде надано допомогу.

[ + – ] На Ростовській АЕС сталася пожежа

"Порушень меж та умов безпечної експлуатації обладнання немає. Радіаційне тло на атомній станції і в районі її розташування не змінювалося, знаходиться на рівні, що відповідає нормальній експлуатації, і не перевищує природних фонових значень", — відзвітували в "Росатомі".

Російським журналістам вдалося зв'язатися з управлінням інформації та громадських зв'язків Ростовської АЕС для отримання коментарів щодо стану здоров'я постраждалого працівника.

"Великий відсоток ураження шкірних покривів, тяжкий стан. Вранці ухвалватиметься рішення, будуть транспортувати його чи ні, лікарі вирішують", — повідомили представникам ЗМІ в управлінні.

Нагадаємо, що 30 грудня на території Запорізької АЕС пролунали вибухи. Представники МАГАТЕ повідомили про пошкодження останньої резервної лінії електропередач, які постачають станцію.

Фокус також писав про те, що на Білоруській АЕС могло статися радіаційне опромінення персоналу. Про це дізналися білоруські журналісти завдяки помилці у роботі білоруської системи електронних звернень до Державних служб.