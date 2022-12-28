Дізналися завдяки помилці: на Білоруській АЕС сталося опромінення персоналу, — ЗМІ

Білоруська влада не робила офіційних заяв щодо опромінення працівників електростанції, проте ЗМІ знайшли докази.

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У квітні 2022 року на Білоруській АЕС могло статися радіаційне опромінення персоналу. Про це повідомляє "Європейське радіо для Білорусі".

У джерелі зазначають, що офіційна інформація про подію відсутня, проте, за інформацією з внутрішніх каналів, опромінення могло статися в період із 17 по 29 квітня 2022 року.

Автори публікації вказують на те, що в цей час на АЕС проводився "планово-попереджувальний ремонт", під час якого було зупинено перший енергоблок для подальшого перезавантаження ядерного палива. Спочатку зупинка мала тривати приблизно 80 днів, проте енергоблок повернувся до роботи лише через шість місяців.

Звідки з'явилася інформація про подію

Про інцидент стало відомо завдяки помилці в роботі білоруської системи електронних звернень до Державних відомств. "Дірка" в системі дозволила отримати доступ до тисяч заявок, серед яких журналісти виявили електронний лист до БелАЕС від імені ТОВ "Нафтохімдіагностика" з темою "Заява — попередження про опромінення персоналу".

Автором звернення було вказано директора ТОВ "НафтаХімДіагностика" Романа Філіпповця. У листі йдеться, що на офіційну електронну пошту Білоруської АЕС надіслано відео моменту опромінення співробітників.

Зазначається, що "Нафтохімдіагностика" займається обслуговуванням обладнання й технологічних установок на небезпечних промислових об'єктах. На сайті компанії вказано, що компанія працює з "Підприємствами енергетики Республіки Білорусь".

У "Єврорадіо" зазначають, що журналістам не вдалося встановити прямий зв'язок між БелАЕС і ТОВ "Нафтохімдіагностика". Проте ЗМІ не виключають, що в компанії могли дізнатися про опромінення працівників станції.

Журналісти також зазначають, що у зверненні Філіпповця могло йтися про персонал "Нафтахімдіагностики". Подібне могло статися в процесі гамма-дефектоскопії, яка використовується для пошуку дефектів за допомогою радіоактивного випромінювання.

За словами фізика-ядерника Андрія Ожаровського, причиною опромінення міг стати контакт людей із нафтовими трубами, на яких є скупчення торію та урану.

Поки що неможливо точно встановити, чи пов'язане згадане в листі опромінення з ремонтними роботами на Білоруській АЕС.

Реакція "Нафтохімдіагностики"

Журналісти звернулися за коментарем до представників "Нафтохімдіагностики", проте однозначної відповіді з приводу опромінення персоналу не було.

"Із запитом працював, напевно, наш цех радіаційної безпеки, якщо був такий запит. Тому що я сумніваюся. І яке там опромінення могло бути?" — відповіли в інфоцентрі.

Роман Філіпповець у телефонній розмові пообіцяв журналістам зв'язатися з ними пізніше, посилаючись на те, що йому незручно розмовляти. Пізніше директор "Нафтохімдіагностики" сказав, що розмова відбудеться "після Нового року та свят".

Нагадаємо, що 28 грудня в МЗС України опублікували офіційне звернення до МАГАТЕ. Організацію закликали протидіяти злочинам РФ на Запорізькій АЕС у зв'язку із незаконним приїздом на територію ЗАЕС російського чиновника Сергія Кирієнка.

Ще Фокус писав про те, що 19 грудня над Південноукраїнською АЕС було помічено іранський дрон Shahed. У національній атомній компанії "Енергоатом" зазначили, що безпілотник пролетів поблизу ядерного об'єкта.