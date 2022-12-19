Неподалік ядерної установки: над Південноукраїнською АЕС вночі пролетів "Шахед", — Енергоатом

У відомстві вкотре закликали МАГАТЕ та світову спільноту захистити ядерні об'єкти від ризику нападу з боку РФ заради безпеки України та всього світу.

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Сьогодні вночі, 19 грудня, над Південноукраїнською АЕС помітили іранський дрон Shahed. Ударний БПЛА пролетів поряд з ядерною установкою, повідомили у національній атомній компанії "Енергоатом".

"Це абсолютно неприпустиме порушення ядерної та радіаційної безпеки. Звертаємось до МАГАТЕ та всієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції", — йдеться в прес-релізі "Енергоатому".

Відомство вкотре закликало не допустити, щоб ядерні об'єкти піддавалися ризику нападу з боку РФ, оскільки це несе загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього світу.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в ніч проти 19 вересня Південноукраїнська АЕС потрапила під обстріл російських військ. Вибух пролунав за 300 метрів від станції, ударна хвиля пошкодила будівлю ядерного об'єкта. Внаслідок пригоди відключився один із гідроагрегаторів Олександрівської гідроелектростанції, яка входить до складу Південноукраїнського енергетичного комплексу, та три високовольтні лінії електропередач.

Нічна атака "Шахедами"

У ніч з 18 на 19 грудня Україна зазнала чергових атак дронів іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом росіяни запустили 35 БПЛА з акваторії Азовського моря. Силам ППО вдалося збити 30 дронів.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), у небі над столицею зафіксували 23 ворожі БПЛА, з яких 18 знищили сили протиповітряної оборони. У регіоні двоє людей поранено, є пошкодження об'єктів інфраструктури.

БПЛА атакували також Дніпропетровську область. Крім того, ворог обстріляв регіон "Градами" і важкою артилерією. В результаті в регіоні пошкоджено понад 30 приватних будинків та кілька адміністративних будівель.

Нагадаємо, вранці 16 грудня ЗС РФ здійснили масований обстріл України, випустивши десятки крилатих ракет. Внаслідок ракетних ударів Харків виявився повністю знеструмленим. У Києві запровадили екстрені відключення світла, у місті були проблеми з подачею води, а Кременчук залишився без опалення.