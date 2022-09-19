Південноукраїнська АЕС потрапила під обстріл російських військ: ракета впала поряд із реакторами (відео)

Атака ЗС РФ по ядерному об'єкту в Миколаївській області пошкодила будівлю станції, на місці вибуху утворилася вирва глибиною 2 метри.

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У ніч проти понеділка, 19 вересня, Збройні сили РФ завдали ракетного удару по території Південноукраїнської атомної електростанції в Миколаївській області. Ворожий снаряд впав за 300 метрів від ядерних реакторів, утворилася вирва глибиною 2 метри. Державна компанія "Енергоатом" назвала інцидент актом ядерного тероризму із боку РФ. Про це пресслужба підприємства повідомила у своєму телеграм-каналі.

Атака по території ПАЕС, за даними "Енергоатому", сталася о 00:20 — за 300 метрів від реакторів станції пролунав потужний вибух. Ударна хвиля пошкодила будівлю ядерного об'єкта, там розбито понад 100 вікон. Також внаслідок події один із гідроагрегаторів Олександрівської гідроелектростанції, що входить до складу Південноукраїнського енергетичного комплексу, та три високовольтні лінії електропередач відключилися.

Водночас в "Енергоатомі" зазначили, що всі три блоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі, постраждалих серед персоналу станції немає.

"Акти ядерного тероризму р**истів загрожують усьому світу. Їх треба негайно зупинити, щоб не допустити нової катастрофи! Вирва від нічного вибуху ворожої ракети в промисловій зоні Південноукраїнської АЕС: діаметр – 4 м, глибина – 2 м", – йдеться у заяві компанії.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував обстріл Південноукраїнської АЕС російськими Збройними силами.

"Окупанти знову захотіли постріляти, але забули, що таке атомна станція. Росія наражає на небезпеку весь світ. Повинні зупинити її, поки не пізно", — написав глава держави.

Нагадаємо, у червні цього року російські війська випустили ракету у напрямку Південноукраїнської АЕС, внаслідок чого снаряд пролетів на критичній висоті над об'єктом.

Також ми писали про те, як нещодавно Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке є профільним регулятором при ООН, закликало Росію відвести свої сили з території Запорізької атомної електростанції.